Djokovic e Osaka avançam às quartas de final do Aberto da Austrália

O sérvio Novak Djokovic, número um do ranking da ATP, e a japonesa Naomi Osaka, 3ª da WTA, avançaram neste domingo às quartas de final do Aberto da Austrália. Djokovic derrotou o canadense Milos Raonic (17º) por 7-6 (7/4), 4-6, 6- 1 e 6 a 4, enquanto Osaka bateu a espanhola Garbiñe Muguruza por 4-6, 6-4, 7-5.

Atual campeão da competição masculina e principal candidato ao título, Djokovic era dúvida para este confronto por conta das fortes dores abdominais que sentiu durante a fase anterior e que voltaram a incomodá-lo durante o jogo deste domingo.

Nas quartas, o atual número um do mundo enfrentará na terça-feira o alemão Alexander Zverev, sétimo no ranking da ATP, que se classificou ao derrotar o sérvio Dusan Lajovic (27) por 6-4, 7-6 (7/5) e 6-3.

Zverev não perde um set desde o primeiro duelo que disputou nesta edição do torneio australiano, no qual superou no tie-break o americano Marcos Giron após um confronto que durou 2 horas e 42 minutos, vinte minutos a mais do que a partida contra Lajovic.

Quem caiu nesta fase da competição masculina foi o austríaco Dominic Thiem, número 3 do mundo e finalista do ano passado, superado neste domingo pelo búlgaro Grigor Dimitrov (21º) por 6-4, 6-4 e 6-0, em pouco mais de duas horas.

“Foi um daqueles dias em que tinha de me concentrar no meu jogo e no que tinha de fazer. Pude ver que estava lutando, mas consegui manter o foco durante os três sets”, declarou o búlgaro.

Dimitrov, de 29 anos e ex-n° 3 do mundo, terá como oponente o russo Aslan Karatsev (114º), que joga seu primeiro Grand Slam, que se classificou ao bater o canadense Felix Auger-Aliassime (19º).

– Osaka, Halep e Serena Williams nas quartas –

No torneio feminino, Osaka encontrou dificuldades para eliminar Muguruza (14ª), tendo que superar um placar adverso quando estava 3-5, 15-40 no terceiro set. Ao fim, conseguiu quebrar o serviço da adversária e ficou com a vitória após 1 hora e 55 minutos de confronto.

Osaka enfrentará agora a tenista de Taiwan Hsieh Su-Wei (71ª), que aos 35 anos chega pela primeira vez às quartas de final de um torneio de Grand Slam, depois de vencer a tcheca Marketa Vondrousova (20ª), por 6-4 e 6-2.

Já a romena Simona Halep, número dois mundial, derrotou de virada a polonesa Iga Swiatek (17ª) por 3-6, 6-1 e 6-4, devolvendo assim a eliminação para a adversária ocorrida em Roland Garros em outubro passado.

Nas quartas, Halep terá pela frente a americana Serena Williams, número 11 da WTA, que segue no torneio australiano após superar por 6-4, 2-6 e 6-4 a bielorrussa Aryna Sabalenka (7ª).

Aos 39 anos, Williams busca a conquista de seu 24º título de Grand Slam, para bater assim o recorde estabelecido entre 1960 e 1970 pela australiana Margaret Court.

— Aberto da Austrália

– Simples masculino – Oitavas de final:

Novak Djokovic (SER/N.1) x Milos Raonic (CAN/N.14) 7-6 (7/4), 4-6, 6-1, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.6) x Dusan Lajovic (SER/N.23) 6-4, 7-6 (7/5), 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.18) x Dominic Thiem (AUT/N.3) 6-4, 6-4, 6-0

Aslan Karatsev (RUS) x Félix Auger-Aliassime (CAN/N.20) 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4

– Simples feminino – Oitavas de final:

Hsieh Su-Wei (TPE) x Markéta Vondrousová (TCH/N.19) 6-4, 6-2

Naomi Osaka (JAP/N.3) x Garbiñe Muguruza (ESP/N.14) 4-6, 6-4, 7-5

Serena Williams (EUA/N.10) x Aryna Sabalenka (BLR/N.7) 6-4, 2-6, 6-4

Simona Halep (ROM/N.2) bat Iga Swiatek (POL/N.15) 3-6, 6-1, 6-4



