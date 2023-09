Djokovic e Medvedev disputam título do US Open e R$ 14 milhões em premiação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/09/2023 - 9:28 Compartilhe

A final do último Grand Slam do ano terá o sérvio Novak Djokovic e o russo Daniil Medvedev como adversários na quadra central de Nova York. Neste domingo, a partir das 17 horas de Brasília, os dois tenistas disputarão o último jogo do US Open e, além do feio esportivo, o vencedor receberá US$ 3 milhões, cerca de R$ 14,6 milhões de premiação, aumentando suas contas bancárias pelas conquistas dentro das quadras.

A vaga na final deste domingo já garantiu para Djokovic a retomada do posto de número 1 do mundo, independentemente do resultado. Aos 36 anos, o sérvio abrirá a segunda-feira, dia 11, como líder do ranking da ATP (Associação de Tenistas Masculinos). Além disso, o tenista tenta aumentar seu recorde de maior campeão de Grand Slam na história para 24. Pode também fazer crescer sua fortuna com o esporte.

Até o momento, contanto todas as competições de simples e duplas de nível ATP, Djokovic já somou mais de US$ 172 milhões, o equivalente a R$ 857 milhões na cotação atual. Levando em consideração apenas as conquistas esportivas, o tenista da Sérvia é o que mais arrecadou dinheiro na história do tênis mundial.

Neste momento, Djokovic está à frente de Rafael Nadal e Roger Federer, com os quais forma o “Big Three” do tênis, na lista de atletas da modalidade que mais ganharam dinheiro nas quadras. O tenista espanhol fez uma pausa na carreira para tratar lesões e o suíço se aposentou oficialmente no ano passado. Dessa forma, eles abrem caminho para o sérvio, que enfrentou problemas durante a pandemia por se recusar a tomar a vacina e, por isso, deixou de participar de alguns campeonatos.

Até o momento, Novak Djokovic tem US$ 38 milhões, cerca de R$ 190 milhões, de vantagem na liderança das premiações comparada a Rafael Nadal. O top 5 da história ainda conta com britânico Andy Murray e o americano Pete Sampras.

VEJA QUANTO CADA UM GANHOU DE PREMIAÇÃO ATÉ AGORA

Novak Djokovic – R$ 857 milhões

Rafael Nadal – R$ 668 milhões

Roger Federer – R$ 648 milhões

Andy Murray – R$ 315 milhões

Pete Sampras – R$ 215 milhões

MEDVEDEV TENTA ENTRAR NO TOP 6 DA HISTÓRIA

Do outro lado da quadra desta final de US Open, Daniil Medvedev pode se colocar entre os seis tenistas que mais receberam dinheiro em torneios de nível ATP. Ele está na final após eliminar Carlos Alcaraz. Até o momento, o russo de 27 anos já soma mais de US$ 32 milhões (R$ 159 milhões) de premiações. Desta forma, ele é o oitavo que rico da história.

Caso vença o US Open neste domingo, o russo continuará no terceiro lugar do ranking mundial da ATP e dará um salto na lista dos tenistas mais bem pagos até o momento. Os US$ 3 milhões (R$ 14,6 milhões) vão fazer o jogador passar dos R$ 173 milhões acumulados. Medvedev ficará em sexto lugar, atrás dos cinco tenistas citados acima.

