Djokovic e Alcaraz rasgam elogios ao brasileiro João Fonseca

ROMA, 15 JAN (ANSA) – Os tenistas Novak Djokovic e Carlos Alcaraz se renderam ao talento do brasileiro João Fonseca e rasgaram elogios ao promissor atleta de 18 anos, que derrotou Andrey Rublev, nono colocado no ranking mundial, em sets diretos em sua estreia no Aberto da Austrália.

Alcaraz, detentor de quatro títulos de Grand Slams, declarou que Fonseca, atual número 112 do mundo, é “incrível”. Ele ainda analisou que todos provavelmente irão vê-lo muito em breve entre os melhores da modalidade.

“Simplesmente incrível. A forma como ele encarou sua primeira partida de Grand Slam contra seu primeiro oponente do top 10, inacreditável. Em breve incluiremos o nome de João Fonseca na lista dos melhores jogadores do mundo”, comentou o espanhol, acrescentando que “é só o começo” da temporada.

Djokovic, atual campeão olímpico e um dos grandes nomes do tênis mundial, admitiu que é “fã do jogo” da promessa brasileira, principalmente por recordá-lo de quando era adolescente.

“Eu já o assistia no ano passado e sou fã do jogo dele, especialmente quando eu tinha a idade dele e batia na bola sem medo, mesmo na frente dos grandões. Ele definitivamente tem o que é preciso e provou isso em um grande palco. O futuro é brilhante para ele, sem dúvida, se ele continuar assim”, analisou o sérvio.

O ex-tenista John McEnroe, detentor de sete Grand Slams e uma das grandes lendas da modalidade, disse à Eurosport que Fonseca tem muitas chances de ser o “próximo” Alcaraz. O alemão também mencionou que só falta um “pouco de tempero” para o brasileiro ser completo.

“Não consigo acreditar o quão bom esse cara já é, tanto que não tenho certeza se há muito no que ele precise trabalhar.

Apenas aponte a direção certa, dê um tapinha nas costas e peça para ele fazer seu trabalho, porque será o cara em breve”, sublinhou.

Após ser inundado por tantos elogios, Fonseca voltará a entrar em quadra na madrugada da próxima sexta-feira (16), quando enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, atual número 55 do mundo. (ANSA).