Djokovic domina Warinka e avança às oitavas em Wimbledon; Swiatek avança

Ao descobrir que seu adversário na terceira rodada de Wimbledon seria Novak Djokovic, o suíço Stan Wawrinka, vencedor de três Grand Slams, descartou as chances de ir mais longe no torneio. “Espero que eu possa fazer uma partida competitiva, mas se você olhar para os resultados recentes, realmente não tenho chance”, disse, na quinta-feira. A avaliação mostrou-se correta, pois ele foi derrotado em sets diretos, com parciais de 6/3, 6/1 e 7/6, pelo sérvio, no jogo que fechou o dia do Major britânico nesta sexta-feira.

O domínio de Djokovic foi observado ainda no primeiro set, fechado em 6/3, e cresceu ainda mais no segundo, quando abriu 4 a 0 entre duas quebras para deixar Wawrinka desnorteado em quadra. O suíço balançou as mãos no ar ao ter segundo serviço quebrado, em um gesto de lamentação, enquanto imaginava o que poderia fazer para reagir. No fim, venceu apenas um game e perdeu por 6/1.

O suíço deu mais trabalho no terceiro set e mostrou um pouco mais do tênis que o levou aos títulos de Roland Garros, Australian e US Open em seu auge. Conseguiu levar a decisão para o tie-break e ainda virou uma desvantagem de 1 a 3 para 3 a 5, mas permitiu que Djokovic devolvesse a virada para fechar a vitória e ficar com a vaga nas oitavas de final.

O próximo adversário do sérvio, atual número 2 do mundo, será o polonês Hubert Hurcakz, que venceu o Italiano Lucas Musetti, também em sets diretos. O russo Andrey Rublev, sétimo colocado do ranking da ATP, foi outro que jogou nesta sexta-feira e fez um duelo de três horas com o alemão David Goffin para vencer por 3 a 1, com parciais de 6/3, 6/7(6/7), 7/6 (7/5) e 6/2. Seu adversário nas oitavas será o casaque Alexander Bublik.

SWIATEK AVANÇA E GARCIA CAI

Os principais nomes do tênis feminino também estiveram em quadra. A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, superou a croata Petra Martic por 6/2 e 7/5, após 1 hora e 44 minutos de partida e irá enfrentar a suíça Belinda Bencic nas oitavas de final. Já a belarussa Aryna Sabalenka, segunda do ranking, fez 2 a 1 (2/6, 7/5 e 6/2) sobre a francesa Varvara Gracheva, em jogo da segunda rodada. Ela disputará a vaga nas oitavas contra a russa Anna Blinkova.

Entre as top 10 do ranking, a surpresa foi a eliminação da francesa Caroline Garcia (5º), que perdue por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/0), 4/6 e 7/5 para a checa Marie Bouzkova. Jessica Pegula (4ª) passou pela italiana Elisabetta Cocciaretto e a tunisiana Ons Jabeur (6ª) desbancou a chinesa Zhuoxuan Bai, enquanto a checa Petra Kvitova (9ª) venceu a belarussa Aliaksandra Sasnovich.

