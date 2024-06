Djokovic desiste de Roland Garros por lesão; Sinner será novo número 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/06/2024 - 12:13 Para compartilhar:

O tenista sérvio Novak Djokovic desistiu de Roland Garros devido a uma lesão no joelho, antes de seu jogo pelas quartas de final contra o norueguês Casper Ruud, e perderá o posto de número 1 do mundo para o italiano Jannik Sinner.

“Devido a uma lesão no menisco medial do joelho direito”, o sérvio não poderá continuar no torneio, anunciou a organização de Roland Garros nesta terça-feira (4). O jogador de 37 anos precisava chegar pelo menos até a final para se manter no topo do ranking da ATP, que passará a ser ocupado por Sinner a partir da próxima atualização, na semana que vem.

