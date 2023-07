Djokovic desiste de disputar Masters de Toronto após vice em Wimbledon

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 9:27 Compartilhe

Uma semana após ser vice-campeão em Wimbledon, Novak Djokovic optou por ampliar seu período de descanso antes do início da gira sobre quadra rápida, que culmina no US Open, no próximo mês. O tenista sérvio desistiu de disputar o Masters 1000 de Toronto, que começa no dia 7 de agosto, no Canadá.

“Eu sempre curti as minhas passagens pelo Canadá, mas, após conversar com a minha equipe, acredito que esta seja a decisão certa a tomar”, declarou o atual número dois do mundo, que já foi campeão da competição canadense por quatro vezes. “Eu realmente espero poder retornar ao Canadá e a Toronto nos próximos anos poara poder jogar diante de tantos fãs incríveis.”

A organização da competição canadense explicou que Djokovic desistiu se ausentar devido ao cansaço. Havia expectativa de que o sérvio de 36 anos iniciasse sua preparação para o US Open em Toronto, no primeiro grande torneio após Wimbledon, onde o ex-número 1 do mundo sofreu grande decepção no domingo da semana passada.

Na final do torneio britânico, Djokovic tinha a oportunidade de igualar diversos recordes, como o do suíço Roger Federer em Wimbledon (8 títulos) e o da australiana Margaret Court, recordista geral de torneios de Grand Slam (24 troféus), entre homens e mulheres. Mas o sérvio acabou sendo batido pelo jovem espanhol Carlos Alcaraz em cinco sets, em Londres.

A vaga de Djokovic na chave canadense será ocupada pelo americano Christopher Eubanks, uma das sensações de Wimbledon. Na grama londrina, ele surpreendeu ao alcançar as quartas de final, deixando pelo caminho alguns dos principais cabeças de chave do torneio.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias