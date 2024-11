Djokovic desiste de disputar ATP Finals em Turim

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 9:26 Para compartilhar:

ROMA, 5 NOV (ANSA) – O tenista sérvio Novak Djokovic, quinto no ranking mundial, desistiu de participar do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada e que começa no próximo domingo (10), em Turim, na Itália.

“Eu estava ansioso para estar lá, mas, por causa de uma lesão, não poderei jogar na semana que vem. Peço desculpas àqueles que estavam planejando me assistir. Desejo a todos os jogadores um ótimo torneio”, disse Djokovic nas redes sociais nesta terça-feira (5).

O sérvio é o maior campeão na história do ATP Finals, com sete títulos, e será substituído pelo russo Andrey Rublev, nono no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

O torneio também terá o italiano Jannik Sinner, melhor do mundo na atualidade, o alemão Alexander Zverev (segundo), o espanhol Carlos Alcaraz (terceiro), o russo Daniil Medvedev (quarto), o americano Taylor Fritz (sexto), o norueguês Casper Rudd (sétimo) e o australiano Alex de Minaur (oitavo). (ANSA).