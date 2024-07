Djokovic desiste de disputar ATP de Montreal

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 20:07 Para compartilhar:

O astro Novak Djokovic, número dois do mundo, não participará do Aberto do Canadá, que será disputado na próxima semana em Montreal, anunciou a Tennis Canada nesta segunda-feira (28).

O sérvio, 24 vezes campeão do Grand Slam, avançou nesta segunda à terceira fase dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com uma vitória sobre o espanhol Rafael Nadal (6-1 e 6-4).

Djokovic, de 37 anos, conquistou ao todo 98 títulos ATP em sua carreira, mas não competirá no torneio canadense em quadra dura, que serve de preparação para o Aberto dos Estados Unidos, que começa no dia 26 de agosto.

“Embora estejamos desapontados por Novak não poder participar do torneio deste ano, entendemos sua decisão e desejamos a ele o melhor nos Jogos Olímpicos e no restante da temporada”, disse a diretora do torneio, Valerie Tetreault.

A desistência de Djokovic dará a Roman Safiullin, russo de 26 anos, 66º colocado no ranking mundial, uma vaga na chave principal.

Devido aos Jogos Olímpicos, o calendário de Montreal mudou do formato habitual de segunda-feira para domingo.

A chave principal vai começar na terça-feira, dia 6 de agosto, e vai terminar na segunda-feira, 12 de agosto.

