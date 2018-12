Djokovic derrota Anderson e ganha título de torneio de exibição em Abu Dabi

Atual número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic demonstrou neste sábado que está preparado para 2019, ao derrotar, de virada, o sul-africano Kevin Anderson, sexto do ranking, por 2 sesta 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/5 e ficar com o título do Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição disputado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.

O primeiro set foi bastante equilibrado. Anderson aproveitou a única quebra de saque para abrir vantagem com o triunfo por 6/4. O jogo seguiu bastante disputado no segundo set, mas desta vez o sérvio saiu como vencedor: 7/5. No terceiro e último set, Djokovic chegou a perder três match points, mas não deixou escapar a vitória na oportunidade seguinte, voltando a triunfar por 7/5.

Ganhador de Wimbledon e do US Open neste ano, Djokovic, assim, ganha confiança para a disputa do Aberto da Austrália, a partir do dia 14, o primeiro Grand Slam da temporada.

Djokovic joga na próxima semana o Torneio de Doha, no Catar. Sua estreia será contra o bósnio Damir Dzumhur. Dominic Thiem e Karen Khachanov, que jogaram em Abu Dabi, também vão participar. Anderson vai se apresentar na Índia, onde disputa o Torneio de Pune, já a partir da segunda rodada da competição e contra adversário a ser determinado.

No jogo que valeu o terceiro lugar do torneio de exibição em Abu Dabi e não contou com a participação do espanhol Rafael Nadal, que optou por se poupar, o russo Karen Khachanov derrotou o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 10/3.