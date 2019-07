Djokovic consolida primeira colocação no ranking mundial

O sérvio Novak Djokovic, que conquistou o título de Wimbledon no domingo ao vencer Roger Federer, se consolidou no topo do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira.

O tenista de Belgrado, que venceu seu 16º Grand Slam após uma batalha de 4 horas e 57 minutos com Federer, manteve cerca de 4.500 pontos de vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo e semifinalista em Wimbledon.

Aos quase 38 anos, Federer segue na terceira posição, mas se aproximou a menos de 500 pontos de Nadal graças ao vice-campeonato londrino.

O grande salto na classificação foi dado pelo espanhol Roberto Bautista Agut, eliminado nas semifinais por Djokovic em Wimbledon, mas que ganhou nove posições e aparece no 13º lugar.

— Ranking ATP em 15 de julho:

1. Novak Djokovic (SRV) 12.415 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 7.945

3. Roger Federer (SUI) 7.460

4. Dominic Thiem (AUT) 4.595

5. Alexander Zverev (ALE) 4.325

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.045

7. Kei Nishikori (JPN) 4.040

8. Karen Khachanov (RUS) 2.890 (+1)

9. Fabio Fognini (ITA) 2.785 (+1)

10. Daniil Medvedev (RUS) 2.625 (+3)

11. Kevin Anderson (RSA) 2.500 (-3)

12. Juan Martín Del Potro (ARG) 2.380 (-1)

13. Roberto Bautista-Agut (ESP) 2.320 (+9)

14. Borna Coric (CRO) 2.195

15. John Isner (EUA) 2.040 (-3)

16. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1.995

17. Marin Cilic (CRO) 1.940 (+1)

18. David Goffin (BEL) 1.860 (+5)

19. Gaël Monfils (FRA) 1.815 (-4)

20. Matteo Berrettini (ITA) 1.800

