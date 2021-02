Djokovic conquista seu 9º Aberto da Austrália, seu 18º título de Grand Slam

O n.1 do mundo Novak Djokovic conquistou seu 9º Aberto da Austrália, um recorde, e seu 18º título de Grand Slam, ao derrotar o russo Daniil Medvedev (4º) em três sets de 7-5, 6-2 e 6-2 em menos de duas horas, em Melbourne, neste domingo (21).

Aos 33 anos, Djokovic se coloca a dois títulos do recorde de troféus de Grand Slam de Roger Federer e Rafa Nadal. Medvedev, por sua vez, perde sua segunda final em um ‘Grand’ depois do US Open 2019, e vê interrompida sua série de 20 vitórias consecutivas.

