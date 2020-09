Djokovic conquista quinto título no Torneio de Roma ao derrotar argentino Schwartzman

O sérvio Novak Djokovic, número um do ranking mundial, conquistou nesta segunda-feira o Torneio de Roma pela quinta vez, ao derrotar na final o argentino Diego Schwartzman (7-5, 6-3).

Duas semanas após ser desclassificado do US Open por acertar uma bola em um árbitro de linha, sua única derrota em 2020, o sérvio chegou ao 36º título conquistado em uma competição Masters 1000, superando a marca do espanhol, menos de um mês depois de alcançar o título do torneio de Cincinatti, disputado neste ano em Nova York.

