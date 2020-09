Djokovic conquista Masters 1000 de Roma pela 5ª vez

ROMA, 21 SET (ANSA) – O tenista Novak Djokovic venceu nesta segunda-feira (21) o argentino Diego Schwartzman e conquistou pela quinta vez o Masters 1000 de Roma, na Itália.

Em quase duas horas de partida, o sérvio sofreu no início, mas conseguiu vencer Schwartzman por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

O atual tenista número um do mundo já havia conquistado as edições de 2008, 2011, 2014 e 2015 do torneio italiano.

Na temporada de 2020, Djokovic soma 31 vitórias e apenas uma derrota, que foi registrada no US Open, quando foi desclassificado ao acertar sem querer uma bolada no pescoço de uma juíza. (ANSA).

