Djokovic chega a Paris e treina em Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 16:18 Para compartilhar:

O tenista sérvio Novak Djojovic, número 1 do mundo, chegou a Paris e treinou na quadra central de Roland Garros neste sábado (25), véspera do início do torneio.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic, que na sexta-feira foi eliminado na semifinal do ATP 250 de Genebra, vem fazendo uma temporada abaixo da expectativa: ainda não disputou até agora e pode perder a liderança do ranking da ATP no torneio parisiense.

Nas semis em Genebra, foi derrotado pelo tcheco Tomas Machac (44º), num jogo em que pediu atendimento médico. Depois, o sérvio revelou que teve uma “noite ruim” devido a problemas estomacais.

Neste sábado, ‘Nole’ treinou durante a tarde em Paris por pouco mais de uma hora, com o jovem compatriota Hamad Medjedovic. Ambos disputaram um set de treinamento, sem colocar muita intensidade no duelo, que terminou com vitória do número 1 do mundo.

Ao entrar na quadra, Djokovic encontrou e cumprimentou Rafael Nadal. O espanhol tinha acabado de terminar sua segunda sessão de treinos do dia, depois de uma primeira pela manhã com o dinamarquês Holger Rune.

Novak Djokovic, que acaba de completar 37 anos, vai enfrentar na primeira rodada de Roland Garros, na terça-feira, o francês Pierre-Hugues Herbert (143º), que entrou no quadro principal do torneio com um ‘wild card’ (convite) dos organizadores.

es/fbx/dr/pm/cb