Djokovic cai para japonês em Indian Wells e Federer vence jogo parado pela chuva

O sérvio Novak Djokovic foi eliminado logo no seu jogo de estreia no Masters 1000 de Indian Wells. Em sua volta às quadras após passar por cirurgia no punho direito, em operação realizada depois do Aberto da Austrália, o ex-líder do ranking da ATP e hoje número 13 do mundo perdeu para o japonês Taro Daniel (109º) por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/1, em 2 horas e 29 minutos.

Ainda que Djokovic esteja longe do seu nível habitual, essa foi a maior vitória da carreira de Daniel, que só havia triunfado uma vez no circuito da ATP em 2018. O seu rival na terceira rodada em Indian Wells vai ser o argentino Leonardo Mayer, que fez 6/4 e 6/1 no belga Ruben Bemelmans.

Djokovic começou melhor o duelo deste domingo e chegou a abrir 4/1, mas caiu de rendimento. Ele desperdiçou a chance de fechar o primeiro set quando liderava o placar por 5/4 e acabou sendo batido no tie-break. No segundo set, o sérvio não vacilou, converteu break point no sétimo game e triunfou por 6/4.

Daniel, porém, não se abateu com o revés e dominou a terceira parcial. O japonês conseguiu quebras de saque no quarto e sexto games para assegurar o seu triunfo sobre Djokovic por 6/1.

Em jogo que precisou ser interrompido por causa da chuva no fim da noite de sábado, o suíço Roger Federer confirmou o seu favoritismo e concluiu neste domingo a vitória sobre o argentino Federico Delbonis, o 67º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6), em 1 hora e 41 minutos. O próximo adversário do número 1 do mundo vai ser o sérvio Filip Krajinovic, em duelo inédito.

Na retomada do jogo, Federer, que liderava por 6/3 e 2/2, não encontrou facilidade, tanto que a definição da parcial foi para o tie-break. O suíço chegou a liderá-lo por 5/2, mas ainda precisou salvar dois set points do argentino antes de triunfar por 8/6.

OUTROS JOGOS – Também neste domingo, o francês Lucas Pouille, número 12 do mundo, foi surpreendido ao perder para o Yuki Bhambri (110º) por duplo 6/4. O norte-americano John Isner, número 18 do mundo, também caiu ao perder para o francês Gael Monfils (42º) por 6/7, 7/6 e 7/5. Ele agora terá pela frente o compatriota Pierre-Hugues Herbert.

O israelense Dudi Sela, os espanhóis Feliciano Lopez e David Ferrer e o alemão Philipp Kohlschreiber também triunfaram neste domingo, avançando à terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.