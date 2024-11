Djokovic cai no ranking e terminará temporada fora do Top 5 pela 1º vez desde 2017

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 12:08 Para compartilhar:

Sem disputar o ATP Finals nesta semana, Novak Djokovic deixou o Top 5 do ranking e terminará a temporada fora da lista dos cinco melhores do mundo pela primeira vez desde 2017. O tenista sérvio sofreu a queda porque desistiu do Finals, o torneio que reúne os oito melhores do ano, por causa de uma lesão.

Como era o atual campeão, Djokovic não defenderá os 1.300 pontos que conquistou no ano passado. Ele caiu uma posição no ranking, de quinto para o sexto lugar, mas poderá perderá mais colocações após o Finals porque há pelo menos três rivais com pontuações próximas no Top 10.

O ex-líder do ranking não termina um ano fora do Top 5 desde 2017, quando problemas físicos fizeram o atleta encerrar a temporada mais cedo, após Wimbledon, em julho. Na ocasião, finalizou o ano na modesta 12ª colocação. Desta vez, a chance de ficar fora do Top 10 é remota.

De forma geral, Djokovic não figurava entre os cinco melhores do ranking desde novembro de 2022. Há dois anos, ele apareceu na oitava colocação geral.

Além da subida do americano Taylor Fritz para o quinto lugar, desbancando o sérvio, o Top 10 contou com outras duas mudanças. O russo Andrey Rublev subiu um posto, para oitavo, derrubando o australiano Alex de Minaur para o nono lugar.

Entre os brasileiros, Thiago Wild sustentou o 76º posto. Mas deve sofrer queda até o fim do ano porque encerrou a temporada de forma antecipada por conta de problemas físicos. Thiago Monteiro, por sua vez, ganhou uma posição e ocupa a 99ª colocação.

FEMININO

A lista da WTA teve como maior novidade a subida da chinesa Qinwen Zheng, do sétimo para o quinto posto, após ser vice-campeã do WTA Finals, no fim de semana. A campeã foi a americana Coco Gauff, que manteve o terceiro lugar. A líder Aryna Sabalenka e a vice-líder Iga Swiatek também mantiveram suas colocações, assim como a italiana Jasmine Paolini, quarta colocada.

Ao galgar dois degraus na lista, Zheng derrubou a Casaque Elena Rybakina e a Jessica Pegula para o quinto e o sexto lugares, respectivamente. Já a checa Barbora Krejcikova ganhou três postos e voltou ao Top 10, justamente na décima posição. A brasileira Beatriz Haddad Maia, que jogará a Billie Jean King Cup nesta semana, sustentou o 17º lugar.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º – Jannik Sinner (ITA), 10.330 pontos

2º – Alexander Zverev (ALE), 7.315

3º – Carlos Alcaraz (ESP), 6.810

4º – Daniil Medvedev (RUS), 4.830

5º – Taylor Fritz (EUA), 4.300

6º – Novak Djokovic (SER), 3.910

7º – Casper Ruud (NOR), 3.855

8º – Andrey Rublev (RUS), 3.760

9º – Alex de Minaur (AUS), 3.745

10º – Grigor Dimitrov (BUL), 3.350

Confira a lista das 10 primeiras colocadas no ranking feminino:

1ª – Aryna Sabalenka (BLR), 9.416 pontos

2ª – Iga Swiatek (POL), 8.370

3ª – Coco Gauff (EUA), 6.530

4ª – Jasmine Paolini (ITA), 5.344

5ª – Qinwen Zheng (CHN), 5.340

6ª – Elena Rybakina (CAS), 5.171

7ª – Jessica Pegula (EUA), 4.705

8ª – Emma Navarro (EUA), 3.589

9ª – Daria Kasatkina (RUS), 3.368

10ª – Barbora Krejcikova (RCH), 3.214