Djokovic bate Tsitsipas e é campeão do Masters 1000 de Roma

O sérvio Novak Djokovic, número um do ranking da ATP, derrotou neste domingo o grego Stefanos Tsitsipas (número cinco do mundo) e se sagrou campeão do Masters 1000 de Roma, uma semana antes do início de Roland Garros.





Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 7-6 (7/5), em uma hora e 35 minutos.

Este é o primeiro título no ano do sérvio, que mostrou estar em forma após um primeiro trimestre em que quase não entrou em quadra por ter se recusado a se vacinar contra a covid-19.

Depois de ter chegado à milésima vitória na carreira ontem, ‘Nole’ ganhou mais uma começando com um ‘pneu’ no primeiro set sobre Tsitsipas, que em abril foi campeão do Masters 1000 de Monte Carlo.

No segundo set, o grego melhorou e chegou a quebrar o serviço de Djokovic, fazendo 3 a 1 no placar. No entanto, o número um do mundo mostrou sua solidez habitual e se impôs no tie-break para liquidar a partida.

“Este lugar sempre foi muito especial para mim. Sempre me deu confiança e trouxe alegria quando eu realmente precisava de emoções positivas, em momentos em que estava um pouco para baixo”, disse o sérvio ao receber o troféu.

“Este ano, com tudo o que aconteceu na Austrália, demorei um pouco para encontrar meu equilíbrio, mental e fisicamente”, acrescentou.

Em Roland Garros, Djokovic tentará alcançar o recorde de Rafael Nadal, o maior vencedor de torneios Grand Slam, com 21 títulos.

