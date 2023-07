Djokovic bate Sinner, se garante na final e mira 8º título em Wimbledon

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 12:36 Compartilhe

O sérvio Novak Djokovic confirmou o favoritismo, sem maiores sustos, e garantiu seu lugar em mais uma final de Wimbledon, nesta sexta-feira. Em sua semifinal, ele superou o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/4), em 2h46min de confronto. Agora tentará buscar seu oitavo título na grama de Londres para empatar com o recorde de Roger Federer no masculino.

O futuro adversário de Djokovic na final sairá do confronto entre o espanhol Carlos Alcaraz e o russo Daniil Medvedev, que se enfrentam na sequência, ainda nesta sexta-feira. A grande decisão do masculino está marcada para domingo, às 10 horas, pelo horário de Brasília.

Djokovic vai disputar sua 35ª final de Grand Slam na carreira, se isolando como recordista nesta estatística. Deixou para trás a americana Chris Evert, com 34. Será sua nona decisão em Londres, ficando ainda atrás das 12 de Federer. E busca o 24º título de Major para empatar com a australiana Margaret Court.

No masculino, ele já é o recordista neste quesito, com 23. O espanhol Rafael Nadal vem logo atrás nesta briga, com 22 troféus de Major. Federer tem 20, mas já está aposentado.

Franco favorito, Djokovic dominou os dois primeiros sets com tranquilidade diante de Sinner, tirando vantagem da maior velocidade da bola, causada pelo teto fechado na quadra central. Ele obteve uma quebra de saque em cada parcial e não perdeu o serviço em nenhum momento dos dois sets.

Nestas parciais, o sérvio só enfrentou dificuldade na segunda, durante o quarto game, quando o árbitro de cadeira anotou uma incomum marcação de “hindrance” (obstáculo, em tradução livre). Djokovic perdeu o ponto por ter gritado durante o ponto. Na prática, ele alongou um grito após uma rebatida no fundo de quadra.

Mas o momento raro no tênis não abalou a confiança e a concentração do número dois do mundo. Ele seguiu melhor no terceiro set, até o 10º game, quando Sinner conseguiu mostrar maior consistência. O italiano teve dois sets points no saque do adversário, mas desperdiçou as chances mandando a bola para fora.

A parcial acabou sendo decidida no tie-break. O italiano saiu na frente, abriu 3/0, porém permitiu a reação do sérvio e acabou sucumbindo diante da superioridade do adversário.

Djokovic finalizou a partida com apenas duas quebras de saque, em nove oportunidades. Sinner não conseguiu se impor no serviço do rival, em seis chances. No entanto, se destacou nas bolas vencedoras, com 44 a 33. Mas abusou dos erros não forçados: 34 a 21.

