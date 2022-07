Djokovic bate Kyrgios e conquista Wimbledon pela 7ª vez

SÃO PAULO, 10 JUL (ANSA) – O sérvio Novak Djokovic derrotou neste domingo (10) o australiano Nick Kyrgios e conquistou o Grand Slam de Wimbledon pela sétima vez na carreira, sendo a quarta consecutiva.

Após a proibição de participar do Aberto da Austrália por não estar vacinado contra a Covid-19 e a eliminação nas quartas de final em Roland Garros, Djokovic bateu Kyrgios de virada, com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6.

Com isso, o sérvio garantiu seu 21º título em Grand Slams, ficando à frente do suíço Roger Federer, que tem 20, e atrás apenas do espanhol Rafael Nadal, com 22.

Com 35 anos de idade, Djokovic tem agora nove taças no Aberto da Austrália, duas em Roland Garros, sete em Wimbledon e três no US Open. (ANSA).