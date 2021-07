Djokovic bate Kudla e vai às oitavas de Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic, número um do mundo e vencedor das duas últimas edições de Wimbledon, avançou nesta sexta-feira para as oitavas do torneio de Londres, após vencer o americano Denis Kudla (114º) na terceira rodada por 6-4, 6-3 e 7-6 (9/7).

“Desde o início do terceiro set, a partida foi muito equilibrada. Ele teve azar no desempate porque esteve na frente na maior parte do tempo, mas encontrei uma maneira de vencê-lo”, comentou Djokovic após a vitória.

O tenista de Belgrado, grande favorito ao título, enfrentará na próxima fase do Grand Slam o chileno Cristian Garín (20º), que superou o espanhol Pedro Martínez (107º) por 6-4, 6-3, 4- 6 e 6. -4.

É a 13ª vez em 16 partidas que o atual número 1 do ranking da ATP chega às oitavas de final em Wimbledon, desde 2005.

No All England Lawn Tennis Club, o sérvio tenta conquistar seu sexto título em Londres, igualando a marca de 20 troféus de Grand Slam (os quatro principais torneios do circuito) do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal.

Neste ano, o sérvio venceu dois Grand Slams, o Aberto da Austrália e Roland Garros. Caso seja campeão em Wimbledon, Djokovic ficará mais perto de alcançar outra marca, o ‘Golden Slam’, que significa vencer no mesmo ano todos os Grand Slams e conquistar a medalha de ouro olímpica.

