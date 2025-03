Djokovic bate freguês Dimitrov com Messi na torcida e buscará seu 100º título na final de Miami

Novak Djokovic está a um triunfo do 100º título da brilhante carreira. Aos 37 anos e 10 meses, o sérvio está na decisão do Masters 1000 de Miami pela oitava vez – ganhou em seis. Para se garantir na final deste domingo, o número 5 do mundo ampliou sua freguesia diante do búlgaro Grigor Dimitrov, atual vice-campeão, ao vencer pela 13ª vez em 14 embates.

Djokovic chega embalado à decisão. Foram cinco partidas vencidas no Masters 1000 até então, todas com 2 a 0. Nesta sexta, com as torcidas ilustres do argentino Lionel Messi e da local Venus Williams, não encontrou trabalho para desbancar o 14º favorito, com fáceis parciais de 6/2 e 6/3 em somente 1h11 de partida.

O sérvio começou a partida com um susto, perdendo o serviço para Dimitrov. O búlgaro, porém, não conseguiu manter a vantagem ao devolver o serviço a seguir. Depois do 2 a 2, só deu Djokovic na parcial. Sacando bem e pressionando o serviço rival, emplacou quatro pontos para fechar em 6 a 2.

Durante a semifinal, Dimitrov bateu boca com um torcedor, perguntando se ele “tinha algum problema” após ter sido insultado. O árbitro de cadeira agiu rápido, acalmando o búlgaro e pedindo que a segurança tirasse o infrator da quadra.

O segundo set começou ainda mais tranquilo, logo com o favorito emplacando um 3 a 0. Sem jamais reagir, Dimitrov ainda salvou um match point em seu serviço, quando perdia por 5 a 2. Se safou, mas viu Djokovic fechar na nova oportunidade, somando a 11ª vitória seguida no confronto.

Recordista em vitórias em torneios a nível ATP 1000, agora com 414, Djokovic ainda alcança sua 60ª decisão de Masters na carreira. E sua primeira final em 2025. O sérvio ergueu o troféu em Miami em 2007, 2011, 2012, 2014, 1015 e 2016. Na final da edição de 2009, foi superado pelo norte-americano Andy Roddick.