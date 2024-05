Djokovic avança às semifinais em Genebra; Ruud elimina Báez

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/05/2024 - 18:01 Para compartilhar:

O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, se classificou para as semifinais do torneio ATP 250 de Genebra, na Suíça, ao derrotar o holandês Tallon Griekspoor por 7-5 e 6-1, nesta quinta-feira (23), pelas quartas de final.

Seu próximo adversário será o tcheco Tomas Machac (44º), que chegou pela primeira vez a uma fase tão avançada em um torneio da ATP, após vencer o americano Alex Michelsen (65º) nas quartas de final por 6-3 e 7-6 (7/2).

A outra semifinal será disputada pelo norueguês Casper Ruud (7º), que venceu o argentino Sebastián Báez (20º) por 6-3, 3-6 e 6-4, e o italiano Flavio Cobolli (56º), que venceu com um duplo 6-4 o cazaque Alexander Shevchenko (61º).

Este torneio é um dos que são realizados nos dias que antecedem Roland Garros. Djokovic, que nunca o havia disputado, decidiu participar para ganhar minutos na quadra antes do evento de Paris, onde tentará defender seu título.

Nesta quinta-feira, ele precisou de 1 hora e 17 minutos para vencer a partida, sem forçar, diante de Griekspoor, 27º do ranking da ATP.

Este ano de 2024 está sendo muito difícil para Djokovic, que ainda não chegou a uma final nesta temporada.

Djokovic soma agora 1.101 vitórias no circuito profissional e o triunfo desta quinta foi em alguns momentos mais convincente do que o obtido na quarta contra o alemão Yannick Hanfmann, embora no primeiro set o holandês tenha apresentado grande resistência.

“Hoje consegui uma bela vitória. Ele foi melhor no primeiro set, mas me ajudou com seus erros”, analisou ‘Djoko’ logo após a partida.

