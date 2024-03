Djokovic anuncia que não vai disputar Masters 1000 de Miami

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/03/2024 - 13:29 Para compartilhar:

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, anunciou neste sábado (16) que não vai disputar o Masters 1000 de Miami, que começa na semana que vem, após sua surpreendente eliminação na terceira rodada em Indian Wells.

‘Nole’, de 36 anos, informou em comunicado nas redes sociais que optou por não jogar em Miami por motivos de agenda.

“Infelizmente não vou jogar o Masters 100 de Miami. Nesta fase da minha carreira, estou equilibrando minha agenda pessoal e profissional. Lamento não vivenciar os melhores e mais apaixonados fãs do mundo. Estou ansioso para competir em Miami no futuro”, escreveu o tenista no X (antigo Twitter).

Vencedor de 24 Grand Slams, Djokovic voltou às quadras duras dos Estados Unidos em Indian Wells e na última segunda-feira foi eliminado de forma surpreendente na terceira rodada pelo italiano Luca Nardi, número 123 do ranking da ATP.

Após a derrota, o sérvio disse que pretendia disputar o Masters 1000 de Miami.

Em seu comunicado, Djokovic deu indícios de quando ou em qual torneio irá retornar ao circuito na temporada 2024.

