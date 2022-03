Djokovic anuncia fim de parceria com o treinador Marian Vajda

O turbulento início de ano de Novak Djokovic tomou um novo rumo nesta quarta-feira, quando o astro do tênis revelou que encerrou a parceria com seu treinador de longa data, Marian Vajda, após o ATP Finals do ano passado.

“Marian esteve ao meu lado durante os momentos mais importantes e memoráveis da minha carreira”, disse o jogador de 34 anos em seu site oficial.

“Juntos alcançamos coisas incríveis e sou muito grato por sua amizade e dedicação nos últimos 15 anos”, acrescentou.

Djokovic começou a parceria com o técnico eslovaco ainda adolescente, em 2006, embora tenham se separado durante um ano em 2017.

Vajda parou de trabalhar com Djokovic após as finais do ATP em Turim, em novembro.

O tenista sérvio foi deportado em janeiro, às vésperas do início do Aberto da Austrália, e na segunda-feira perdeu o número 1 do ranking mundial para o russo Daniil Medvedev.

O treinador não foi visto como parte da equipe de Djokovic em Melbourne antes da expulsão do tenista. A Austrália o deportou em meio a uma disputa sobre sua vacinação contra a covid-19.

“Durante meu tempo com Novak, tive a sorte de vê-lo se tornar o jogador que é hoje”, comentou Vajda.

“Vou lembrar do nosso tempo juntos com imenso orgulho”, disse ele.

bur-dh/dhc/mtp/mas/zm/aam

Saiba mais