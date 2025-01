Djokovic, Alcaraz e Sabalenka avançam no Aberto da Austrália; Bia vence nas duplas

Sem oscilações, Novak Djokovic venceu sua terceira partida neste Aberto da Austrália e mostrou força rumo a novas marcas na história da competição. O tenista sérvio derrotou o checo Tomas Machac, 25º do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/4. A rodada desta sexta-feira também contou com vitórias do espanhol Carlos Alcaraz e da belarussa Aryna Sabalenka, atual bicampeã do primeiro Grand Slam da temporada.

Djokovic entrou em quadra pela terceira vez na competição. E, pela primeira vez, venceu sem ceder sets. Diferentemente das duas rodadas iniciais, o número sete do mundo pouco oscilou e não levou sustos, confirmando o favoritismo e a sua 97ª vitória no Aberto da Austrália. Em Melbourne, ele busca o seu 11º título deste Grand Slam e o 25º geral, que seria o recorde absoluto entre homens e mulheres. Além disso, seria o seu 100º troféu da carreira.

Contra Machac, o sérvio perdeu o saque apenas uma vez na partida e faturou cinco quebras. Sem altos e baixos, Djokovic disparou 28 bolas vencedoras, contra 25 do rival checo. E cometeu razoáveis 20 erros não forçados, contra 35 do adversário.

Durante o jogo, o sérvio precisou de atendimento em quadra em razão de dificuldades para respirar – o problema não afetou seu rendimento ao longo da partida. Em outro momento, discutiu com um torcedor, que fazia barulho na arquibancada. Chegou a reclamar com a arbitragem por alguma medida para resolver o problema.

Nas oitavas de final, o ex-líder do ranking terá pela frente outro oponente da República Checa. Será Jiri Lehecka, 29º do mundo, que avançou ao superar o francês Benjamin Bonzi por 6/2, 6/3 e 6/3. Djokovic e Lehecka vão se enfrentar pela segunda vez, com vitória do tenista mais experiente no ano passado, na United Cup.

O dia também foi de vitórias do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz, números dois e três do mundo, respectivamente. Alcaraz foi quem teve mais trabalho para vencer sua terceira partida na competição. Precisou de quatro sets para superar o português Nuno Borges por 3 a 1, com parciais de 6/2, 6/4, 6/7 (3/7) e 6/2.

Em busca do único título de Grand Slam que ainda não tem, Alcaraz ainda não empolgou em Melbourne. Mas aposta na segunda semana do torneio para começar a se destacar. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o britânico Jack Draper e o local Aleksandar Vukic.

Zverev, por sua vez, vem fazendo uma caminhada mais tranquila na quadra dura do Aberto da Austrália. Nesta sexta, despachou o britânico Jacob Fearnley, algoz do local Nick Kyrgios, por 6/3, 6/4 e 6/4.

O resultado fez o vice-líder do ranking se aproximar de uma marca do compatriota Boris Becker. Zverev soma 28 vitórias na competição, contra 29 do ex-tenista, duas vezes campeão do torneio australiano. Nas oitavas, o alemão vai enfrentar Ugo Humbert, que avançou após duelo totalmente francês com o jovem Arthur Fils, que abandonou no quarto set com dores no tornozelo.

Em outros dois jogos da chave masculina, o americano Tommy Paul e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina venceram seus jogos e confirmaram o confronto nas oitavas. Paul eliminou outro espanhol, Roberto Carballes Baena, por 7/6 (7/0), 6/2 e 6/0. E Fokina superou o jovem checo Jakub Mensik por 3/6, 4/6, 7/6 (9/7), 6/4 e 6/2.

FEMININO

Forte candidata ao tricampeonato, Aryna Sabalenka fez mais uma vítima nesta sexta. A número 1 do mundo oscilou no set inicial, mas não deixou de vencer em sets diretos e dinamarquesa Clara Tauson por 7/6 (7/5) e 6/4.

Nas oitavas, a favorita vai encarar a jovem Mirra Andreeva, de apenas 17 anos. A 15ª do ranking avançou nesta sexta com um triunfo sobre a polonesa Magdalena Frech por 6/2, 1/6 e 6/2.

Outra candidata ao título é a americana Coco Gauff. A número três do mundo despachou a canadense Leylah Annie Fernandez por 6/4 e 6/2. Nas oitavas, sua adversária será a suíça Belinda Bencic, que contou com o abandono da ex-número 1 do mundo Naomi Osaka para avançar. A japonesa desistiu da partida após perder o set inicial por 7/6 (7/3).

Também avançaram a espanhola Paula Badosa (11ª cabeça de chave), a croata Donna Vekic (18ª) e a russa Anastasia Pavlyuchenkova (27ª).

BRASILEIROS

Após emplacar duas vitórias na chave de simples, Beatriz Haddad Maia estreou com triunfo também nas duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, ela superou a americana Quinn Gleason e a holandesa Suzan Lamens por 6/1 e 6/3. Na segunda rodada, elas vão enfrentar a italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Angelina Kalinina.

Com a vitória, o Brasil conta com duas representantes na chave de duplas uma vez que Luisa Stefani também avançou à segunda rodada, na quinta.

Nas duplas mistas, Marcelo Melo e a taiwanesa Hao-Ching Chan caíram na estreia para os locais John-Patrick Smith e Kimberly Birrell por 7/6 (7/5) e 6/3.