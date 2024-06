Djokovic admite que pode desistir de jogar nas quartas em Roland Garros por problema no joelho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 20:48 Para compartilhar:

Lutar até o fim e não desistir de buscar a vitória contra Francisco Cerúndolo mesmo machucado e sentindo dores teve um motivo especial para Novak Djokovic. Com sua 370ª vitória em Roland Garros, superou o suíço Roger Federer como maior ganhador em jogos de Grand Slam. O sérvio admitiu após o duelo recordista desta segunda-feira que pode desistir de enfrentar Casper Ruud na quarta-feira, pelas quartas de final.

“Há algumas semanas que tenho um pequeno problema no joelho, mas não é grande coisa. Aí escorreguei no segundo set e senti dor”, revelou Djokovic. “Tomei muitos analgésicos e eles começaram a fazer efeito no final do quarto. Mas não sei se jogarei nas quartas de final, vamos esperar para ver.”

Djokovic foi medicado duas vezes diante de Cerúndolo para conseguir superar as dores após a detecção do problema no começo do segundo set. Ocorre que, para piorar, ele ainda levou um tombo no quinto set e acabou ralando o local já machucado.

A “folga” nesta terça-feira definirá se conseguirá se recuperar a tempo de buscar vaga nas semifinais. Como defende o título, Djokovic sabe que sair brevemente pode custar, ainda, a liderança do ranking para o italiano Jannik Sinner.

O duelo com Ruud deve ser apenas o segundo do dia na Philippe-Chatrier, a quadra central, na quarta-feira, o que dá um pouco mais de tempo para recuperação ao sérvio. A classificação do norueguês, sétimo cabeça de chave, veio com boa vitória diante do americano Taylor Fritz, 12º favorito, parciais de 7/6 (8/6), 3/6, 6/4 e 6/2.

No último jogo do dia, que definiu o rival do australiano Alex de Minaur, Alexander Zverev (4º favorito) e Holger Hune (13º) fizeram uma batalha de cinco sets. O dinamarquês saiu na frente, com 6/4, mas permitiu o empate ao levar 6/1. Com 7/5, abriu vantagem novamente. O empate veio com 7/6 (7/2).

No quinto e decisivo set, Zverev fez 1 a 0 e teve quatro chances de quebra para abrir frente. Não conseguiu na primeira oportunidade, mas no quarto game, arrancou para a vitória com quebra e depois sacando para fazer 4 a 1. Mais uma fez derrubando o serviço do norueguês, fechou no segundo match point com 6/2.