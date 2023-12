Djokovic abre temporada com vitórias em simples e duplas na United Cup

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/12/2023 - 14:55 Para compartilhar:

Novak Djokovic iniciou sua temporada 2024 com vitórias na quadra dura de Perth, na Austrália. O tenista sérvio liderou o time do seu país na estreia na United Cup diante da China. O triunfo deixa a equipe sérvia mais perto das quartas de final da competição que abre o calendário do tênis profissional e serve de preparação para o Aberto da Austrália.

O número 1 do mundo começou sua jornada neste domingo derrubando o chinês Zhizhen Zhang, atual 58º do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Arrasador, Djokovic sequer teve seu saque ameaçado e precisou de apenas 1h12min para confirmar o favoritismo.

Na sequência, no confronto feminino entre Sérvia e China, a chinesa Qinwen Zheng levou a melhor sobre Olga Danilovic, pelo placar de 6/4 e 6/2, e empatou a série melhor de três jogos. O desempate, então, veio na partida de duplas. E, novamente, Djokovic fez a diferença.

O líder do ranking e Danilovic superaram Zhang Zhizhen e Qinwen Zheng por 6/4, 1/6 e 10/6. A vitória sérvia no confronto deixou embolado o Grupo E, que ainda tem a República Checa. Chineses e sérvios têm um triunfo cada. A chave será finalizada na terça-feira, no duelo entre sérvios e checos.

Pelas regras da United Cup, avançam para as quartas de final os campeões de cada um dos seis grupos e mais os dois melhores segundos colocados das chaves.

FESTA COLETIVA

O fim da partida de duplas entre Sérvia e China foi marcada por uma festa incomum. Com o microfone nas mãos, Djokovic convidou o público a permanecer nas arquibancadas para celebrar com jogadores e comissões técnicas a virada do ano, que aconteceria apenas alguns minutos depois, pelo horário local na Austrália.

Com direito a uma contagem regressiva nos telões de LED da quadra, Djokovic celebrou o Ano Novo com companheiros de time e chineses.

