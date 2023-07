Djokovic abre 2 a 0 diante de Hurkacz em Wimbledon, mas decisão é adiada por ‘hora avançada’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 19:22 Compartilhe

Há uma regra em Wimbledon: o toque de recolher dos eventos esportivos ocorre às 23 horas locais. Por causa disso, o belo jogo entre Novak Djokovic e Hubert Hurkacz pelas oitavas de final teve de ser suspenso quando o sérvio vencia o polonês por 2 a 0, após ser melhor e ganhar ambos os sets no tie-break. O complemento da partida será nesta segunda-feira.

Em busca de seus 24º título em Grand Slam, Djokovic chegou para seu principal jogo em Wimbledon até então com vantagem de 5 a 0 no confronto com Hurkacz e cheio de confiança em avançar às quartas de final. A primeira parte da partida, porém, foi de enorme equilíbrio.

Em um set sem nenhum break point criado, a decisão foi para o tie-break e o sérvio número 2 do mundo levou a melhor após grande reação. Hurkacz abriu 6 a 3 e não conseguiu fechar. Sofreu cinco pontos seguidos e caiu em 8 a 6.

O segundo set continuou com o polonês pressionando Djokovic. Foram cinco chances de quebras desperdiçadas e novo tie-break. Na parcial ,de desempate, com muitos serviços desperdiçados de ambos os lados, melhor para o cabeça de chave 2 com novo 8 a 6.

A torcida reconhecia o esforço de ambos com muitas aplausos, e lamentou o “estouro” no horário. Aplaudiu ambos de pé e espera que a bela batalha siga nesta segunda-feira para definir quem enfrenta o russo Andrey Rublev, que ganhou batalha com o casaque Alexander Bublik por 7/5, 6/3, 6/7 (6/8), 6/7 (5/7) e 6/4.

Também pelas oitavas de final, o russo Roman Safiullin manteve sua sequência de resultados surpreendentes ao deixar outro cabeça de chave pelo caminho. Na estreia ele havia batido o espanhol Roberto Bautista Agut. 20º favorito, e neste domingo passou pelo canadense Denis Shapovalov, com virada para 3/6, 6/3, 6/1 e 6/3.

Nas quartas de final, nova pedreira pela frente. Safiullin tentará manter a fase diante do forte italiano Jannik Sinner. O cabeça 8 se garantiu entre os oito melhores com vitória tranquila sobre o colombiano Daniel Galán, parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/3.

IGA SWIATEK NAS QUARTAS

No torneio feminino, Iga Swiatek sofreu, mas se garantiu nas quartas de final. A polonesa, líder do ranking, virou diante da suíça Belinda Bendic, com 6/7 (4/7), 7/6 (7/2) e 6/3. Agora ela desafia a ucraniana Elina Svitolina, que superou a experiente belarussa Victoria Azarenka por 2/6, 6/4 e 7/6 (11/9).

A americana Jessica Pegula anotou 6/1 e 6/3 sobre a ucraniana Lesia Tsurenko e terá a russa Mirra Andreeva – eliminou Barbora Krejcikova, com 6/3 e 4/0 e abandono – nas quartas.

