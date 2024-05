Djidja Cardoso: presos mãe e irmão de ex-sinhazinha do Boi Garantido encontrada morta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 15:36 Para compartilhar:

Foram presos, na última quinta-feira, 30, a mãe e o irmão da empresária Djidja Cardoso, 32 anos, ex-sinhazinha do Boi Garantido, que foi encontrada morta dois dias antes. Cleusimar Cardoso e Ademar Cardoso foram detidos em Manaus, capital do Amazonas, além de Verônica da Costa, gerente do salão de beleza que Djidja administrava juntamente com a família, a Belle Femme.

Segundo informações divulgadas pela TV Norte Amazonas (afiliada do SBT), o TJAM (Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas) emitiu os mandados de prisão preventiva (por tempo indeterminado) contra eles na quarta-feira (29).

+Leia mais em:

Djidja Cardoso: o que se sabe sobre morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido

Outros dois funcionários do salão também tiveram mandados de prisão expedidos, mas eles ainda não foram presos e são considerados foragidos.

De acordo com investigações iniciais, o salão de beleza seria usado para tráfico de drogas e os funcionários da empresa também fariam parte do esquema. As investigações apontam, ainda, que uma rede de uso de drogas aconteceria na residência da ex-sinhazinha e envolveria familiares e pessoas próximas a ela.

Além de mandados de prisão emitidos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o crime de estupro também consta no mandado contra Ademar, irmão de Djidja.

A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão emitidos pelo Poder Judiciário. Em uma das unidades do salão de beleza da família, na capital, foram encontradas ampolas de cetamina, seringas e agulhas. A substância encontrada é um medicamento de uso veterinário com propriedades sedativas.

Durante a prisão, Ademar alegou que fazia o uso do medicamento clonazepam para dormir.