Djavan, Paralamas e Elvis ganham musicais no Brasil em 2024

Dois musicais de importantes artistas da MPB – Paralamas do Sucesso e Djavan – e um terceiro sobre o ícone mundial do rock Elvis Presley – são as novas montagens da produtora Turbilhão de Ideias para o ano que vem. Está assinado o contrato para criar um musical baseado na trajetória de 40 anos do grupo Os Paralamas do Sucesso. “Vital – o musical dos Paralamas”, idealizado por Gustavo Nunes (diretor da Turbilhão de Ideias) e Marcelo Pires (escritor e diretor da Ideia da Silva), vai chegar aos palcos em 2024, com estreia prevista para o Rio de Janeiro e temporadas em São Paulo e Brasília. As audições para escolha de elenco serão abertas para todo o Brasil, assim como aconteceu com o espetáculo Cássia Eller – o Musical, também produção de Gustavo Nunes e que está há 9 anos em cartaz.

“Contar a história dos Paralamas”, declara Marcelo Pires, “é contar a história dos últimos anos do país – a história, inclusive, de quem cresceu e amadureceu com a banda”. Para representar Herbert Viana, Bi Ribeiro, João Barone e o empresário da banda José Fortes, entre outros personagens, serão abertas audições nacionais: semelhança física, talento vocal e a interpretação dos candidatos serão critérios da seleção. “A equipe de Vital, o musical”, garante Gustavo Nunes, vai contar com os mais renomados profissionais do mercado: a trajetória desta banda merece este cuidado”

A Turbilhão também já assinou contrato para montar musical sobre a vida e a obra do cantor compositor Djavan. Trata-se de espetáculo de teatro musical idealizado por Gustavo Nunes, com a concordância de Djavan e da Editora Luanda. “A proposta é contar a biografia de Djavan, desde o início de sua carreira, mostrando seus momentos criativos, sua trajetória pessoal e profissional”, adianta Gustavo. Audições nacionais serão feitas para selecionar o ator que irá interpretar Djavan. Na direção musical estará João Viana, filho de Djavan, e Fernando Nunes (baixista, codiretor musical de ‘Cássia Eller – o musical).

Já o musical sobre Elvis Presley é uma parceria com Beto Sargentelli, idealizador, dramaturgo e ator que dará vida ao ícone do Rock. A produção estreia em São Paulo, no primeiro semestre de 2024, em teatro a ser anunciado brevemente. “O Beto está pesquisando sobre o rei do rock desde 2017. Será uma montagem totalmente original e que retratará os anos mais significativos da carreira de Elvis, até sua morte. Uma montagem surpreendente, com uma equipe criativa dos sonhos”, afirma Gustavo.

Um Brinde por Clarice

Outras novidades são as peças inéditas Um Brinde por Clarice (de Edney Silvestre, com Maria Padilha e Giuseppe Oristânio) e A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver (baseada na obra homônima de Ana Claudia Quintana Arantes). São 15 anos no mercado de entretenimento e economia criativa, mais de 40 espetáculos realizados (entre eles, Cássia Eller, o Musical, um dos sucessos do gênero no Brasil, em cartaz há 9 anos e apresentado em todas as capitais do País) e mais de 2,5 milhões de espectadores. A TURBILHÃO DE IDEIAS continua investindo no segmento em que mais se destaca, a produção de musicais para teatro, mas tem projetos em várias frentes, como cinema e série audiovisual.

Entre os novos projetos de Gustavo Nunes, o produtor cultural à frente da Turbilhão, estão:

TEATRO MUSICAL

A Fabulosa Fábrica de Música – o musical: estreia em São Paulo em 06 de janeiro, no Teatro das Artes – Shopping Eldorado. ELVIS, o Rei do Rock – o musical: Com Beto Sargentelli e grande elenco. Direção João Fonseca. Estreia prevista para “VITAL – o musical dos Paralamas”: Estreia prevista para junho, no Rio de Janeiro. “DJAVAN – o musical”: Biografia musical oficial do cantor. Estreia prevista para o segundo semestre. “Cássia Eller – o musical” – celebração de 10 anos ininterruptos em cartaz. Nova temporada em SP, prevista para julho.

TEATRO

A Fabulosa Fábrica de Música (Teatro Musical). 2023, estreia em São Paulo em 06 de janeiro, no Teatro das Artes – Shopping Eldorado. A Morte é um dia que vale a pena viver (Teatro) – baseado no livro de Ana Claudia Quintana Arantes. Peça para 3 atores. 2024. Um Brinde por Clarice (Teatro). Peça de Edney Silvestre, com Maria Padilha e Giuseppe Oristânio, direção de Fernando Philbert. 2024. O Colecionador de Saudades, com direção de Ernesto Piccolo e atuação de Allan Dias Castro (Teatro)

AUDIOVISUAL

CINEMA

Dra. Rosângela contra o império coach carnívoro (Comédia longa-metragem ficção), estrelada por Alexandra Richter e Indio Behn.

STREAMING

Cássia Reggae – Um canto de liberdade (série com 5 episódios sobre o legado musical de Cássia Eller).

WEBSÉRIE

O Talento não tem limites – série de 8 episódios, 30 min cada. Estreia em janeiro de 2024, no canal do Youtube da Turbilhão de Ideias

PODCAST

Produtores! Podcast em que Gustavo Nunes entrevistas produtores do mercado artístico, aprofundando o tema da realização de projetos culturais no Brasil.

2,5 milhões de espectadores

Desde 2008, a empresa produz projetos de arte, cultura e entretenimento em diversas plataformas se valendo de incentivos das leis disponíveis para conseguir recursos e desenvolver seus projetos. Suas produções já ultrapassam 2,5 milhões de espectadores em mais de 5 países, tendo sido indicadas a mais de 30 prêmios nacionais e internacionais. Com sede no Rio de Janeiro, atua em todos os Estados e capitais do Brasil, tendo circulado por mais de 50 cidades. Em nível internacional, realizou Festivais em Londres e Dublin (Nelson Rodrigues Festival) e apresentações de teatro em Portugal. Na área de musicais, a Turbilhão traz na bagagem “Rio mais Brasil, o nosso musical”, “Isso que é amor – o musical”, “Conferência dos Monstros, o musical”, “Céu Estrelado – o musical” aclamado pelo público e pela crítica especializada, sobre o cancioneiro popular brasileiro.

Projetos para todas as idades

A Turbilhão de Ideias cria projetos para todas as idades em vários segmentos do mercado de entretenimento. Entre mais de 40 espetáculos realizados, estão: “Meu Quintal é maior do que o Mundo”, com Cássia Kis; “Simples Assim“, com Julia Lemmertz; “A História de Nós 2“, de Lícia Manzo; “O Menino que vendia palavras”, com Du Moscovis; “R&J de Shakespeare – Juventude Interrompida“, vencedor do Prêmio APTR (melhor produção); “Rio Mais Brasil, o nosso musical“, com direção de Ulysses Cruz; e “Isso Que É Amor – O Musical”, inspirado nas canções de Luan Santana, entre outros.





Suas produções são sucesso de público e crítica, reconhecidas por indicações e prêmios conquistados como: Prêmio APTR de melhor produção, Prêmio APCA de melhor texto, Prêmio Arte Qualidade Brasil, por melhor direção, 2 Prêmios Guia da Folha de melhor musical do ano (voto popular), Prêmio FITA de melhor espetáculo, Prêmio Shell (indicação), 6 indicações ao Prêmio Zilka Sallaberry, Prêmio Reverência de melhor musical (indicação) e 4 indicações ao prêmio Bibi Ferreira, o mais importante na categoria Teatro Musical.

No cinema, é recordista de público com “Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu”, documentário sobre a vida e obra de Maria Bethânia, sendo o documentário nacional mais visto entre 2019 e 2022. Produz o canal de Youtube “M de Martha”, com a escritora Martha Medeiros, e o making of “Cássia Eller – O musical”, que revela os bastidores da realização do projeto que circulou por todas as capitais do país. Ainda no audiovisual, lançou a série de animação infantil “Conferência dos Monstros”.

