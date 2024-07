DJ Tomcraft morre aos 49 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2024 - 11:47 Para compartilhar:

O DJ e produtor musical Tomcraft morreu nesta segunda-feira, 15, aos 49 anos. A notícia foi dada pelos familiares do artista por meio de seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

“É com pesar que informamos que, no dia 15 de julho de 2024, nosso amado pai e marido faleceu. Nós o carregaremos para sempre em nossos corações e o amaremos até que estejamos juntos novamente”, escreveu a família, no anúncio.

Dono de hits como “Loneliness” e “Brainwashed”, o alemão ganhou notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000, quando emplacou diversos sucessos. Ele deixa a esposa, Bine, e os filhos Max, Amelie e Sophie.

