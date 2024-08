DJ Ronald comemora 10 anos de carreira, lança novo remix e minimiza polêmica sobre herança: ‘Tenho respeito pelo meu trabalho’

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 09/08/2024 - 14:05 Para compartilhar:

Quem vê o jovem DJ nem imagina que já são 10 anos de estrada, ou melhor, de pista. Aos 24 anos, Ronald já tem uma longa relação de amor com a música e agora lança mais uma nova produção.

O remix especial de “La Belle de Jour”, trabalho desenvolvido a partir da canção escrita por Alceu Valença em 1991, chegou em forma de homenagem a esse ícone da música brasileira às plataformas digitais na última quinta-feira, 8, e em lyric vídeo produzido em animação, disponível no YouTube na sexta, dia 9. O remix é resultado de uma parceria com o DJ KVSH.

Parece difícil imaginar uma carreira iniciada tão cedo, mas o DJ Ronald simplifica ao relembrar que a paixão pela música começou cedo e que, para pôr suas ideias em prática, ele contou com o apoio da família.

“Minha família fez de tudo para eu realizar meus sonhos. Sou privilegiado por ter, desde muito novo, possibilidade de investir no meu trabalho, no que eu gosto de fazer. Eu não tenho o peso de me preocupar em alimentar a família, que muitos músicos têm. Eu tive inúmeros privilégios para fazer esse trabalho desde cedo”, reconheceu o artista, que também é produtor musical.

Primogênito do ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol Ronaldo Fenômeno e da eterna “Rainha das Embaixadinhas” Milene Domingues, DJ Ronald gerou polêmica, recentemente, ao dizer que não espera por herança e que pretende conquistar sua independência financeira. Os dois ex-atletas se casaram em 1999 e se separaram em 2003.

Em bate-papo para o site IstoÉ Gente, o artista disse não ver motivo para repercussão e que trata a questão com naturalidade.

“Eu sei que eu posso usufruir [da herança]. Eles trabalharam a vida inteira, então seria falta de respeito da minha parte ‘pisar’ nisso, deixar o legado para trás. Mas, eu trabalho pra construir meu legado. Tenho vontade de querer fazer o meu nome, e não ficar à sombra do meu pai”, esclareceu o DJ.

O herdeiro do Fenômeno destacou, ainda, que encontra na sua profissão uma atividade empolgante.

“Seria uma vida extremamente monótona, entediante, ficar esperando uma herança cair. A gente está aqui para servir, mais do que para usufruir”, analisou ele, reafirmando o seu compromisso com o trabalho que desenvolve.

“Eu trabalho com alegria. É a hora de lazer das pessoas e eu enxergo isso com uma tremenda responsabilidade. Tenho muito respeito pela música, pelo meu trabalho, pelo momento de lazer das pessoas”, observou ele.

Questionado sobre de onde vem a consciência em se destacar por esforço próprio e conquistar seus sonhos, Ronald enalteceu os ensinamentos que recebeu dos pais através não de argumentos, mas, sim, de ações.

“Ambos me ensinaram pelo exemplo, pelas atitudes, as ações. O que nunca faltou foi exemplo, na minha infância, no meu desenvolvimento como pessoa”, finalizou o DJ.

