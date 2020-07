DJ Rennan da Penha lamenta cancelamento de live

Em live que arrecadaria fundos para a associação de moradores da Rocinha, o DJ Rennan da Penha cancelou o evento em cima da hora, alegando que houve um problema com um documento a ser entregue à administração da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da comunidade.

Através de seu Instagram, o DJ explicou o acontecido e pediu desculpas. “Devido ao embargamento feito por parte da Unidade De Polícia Pacificadora da Comunidade da Rocinha pela falta do pedido do Nada Opor, no qual, a Associação de Moradores tinha dado como sua responsabilidade. Peço inúmeras desculpas a todos os meus fãs que esperavam ansiosos por isso”, escreveu.

Em seu comunicado, o músico ainda falou: “Queria agradecer à compreensão de todos. Ontem eu queria trazer uma experiência maneira, a gente estava com um roteiro foda, ia trazer o que fizemos no DVD. Não quero entrar muito em detalhe, porque o que aconteceu a rapaziada já sabe, está na nota. Todo mundo sabe que eu estou indignado, que estou bolado, mas não vale a pena ficar mostrando. Rocinha tá no meu coração, em breve novidades”.

