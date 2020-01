DJ Pelé diz que foi vítima de racismo após ser confundido com assaltante

Diego Zakarias, conhecido como DJ Pelé, disse que foi vítima de racismo na última segunda-feira (27) no Rio de Janeiro após um motorista de Uber confundi-lo com um assaltante e interromper a corrida. As informações são do G1.

O artista disse que ia para uma casa de show para fazer uma apresentação e que no meio do trajeto o motorista questionou se ele tinha algum documento de identidade ou algo que comprovasse que ele iria se apresentar no local. O DJ então mostrou o panfleto do show que faria.

Durante a viagem, no entanto, o artista recebeu uma mensagem do produtor dizendo que a casa de shows estava vazia e que a apresentação tinha sido cancelada. Ao avisar o condutor do veículo que iria voltar para casa, próximo ao local do destino, o motorista parou o carro e disse que chamaria a polícia. Os agentes reconheceram o DJ e pediram que ele pagasse a corrida e, em seguida, o levaram para sua residência.

Em nota, a Uber disse que “lamenta a experiência pela qual o usuário passou em nossa plataforma e não tolera qualquer forma de discriminação e assim que soubemos do incidente, desativamos o motorista da plataforma. A empresa está à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis para investigação do caso, nos termos da lei”.