DJ KVSH apresenta releitura de ‘Baianá’ do grupo Barbatuques

Com quase 10 anos de carreira, o DJ KVSH vem se reinventando e dessa vez o artista apresenta ao público seu “Boa Noite”, uma releitura de “Baianá” do Barbatuques, grupo brasileiro de música e percussão corporal. A canção será distribuída pela Sony Music e estará disponível nas principais plataformas de música.

A união entre Luciano (KVSH) e o grupo resultou na canção que teve como inspiração o estilo Brazilian Phonk, que vem movimentando o mercado musical no Brasil e no mundo. A releitura conta com uma batida contagiante que vem conquistando os fãs do DJ.

“Estou muito feliz com o resultado, essa música tem uma energia muito boa e a releitura ficou incrível. Espero que essa música faça parte de momentos inesquecíveis para todo mundo, da mesma forma que foi especial para mim enquanto produzia”, comenta KVSH.

Chegando como aposta para a temporada de verão, “Boa Noite” já é sucesso nas redes sociais e conta com a voz cativante do grupo Barbatuques com batidas pulsantes durante a canção.

Com o intuito de promover o lançamento, KVSH surpreendeu os fãs na última semana chegando com um ônibus balada que os levou para viverem uma experiência única, onde puderam escutar em primeira mão o novo hit.

“É emocionante ver como o remix de KVSH consegue potencializar a energia festiva já existente na música Baianá, criando uma experiência transformadora e diferenciada para o público de ambos artistas. A fusão de elementos é realmente empolgante e promete ser um grande sucesso nas pistas”, comenta André Hosoi do Grupo Barbatuques.

