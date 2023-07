DJ Ivis fala sobre briga judicial com Zé Vaqueiro: ‘Algo que pra mim até agora é sem explicação’

O DJ Ivis falou com exclusividade à coluna sobre a briga judicial que está travando com o cantor Zé Vaqueiro. Ivis afirmou que ainda não entende as razões para a ação, que ele considera arbitrária.

“Infelizmente é algo que pra mim até agora é sem explicação, cheio de acusações sem sentido, e argumentos que já foram derrubados juridicamente, tentaram de forma arbitrária me expulsar da empresa que eu idealizei”, disse Ivis.

O DJ também falou sobre como tem lidado com a situação. “Com calma e muita coerência, acredito na boa defesa jurídica, fui muito bem orientado por meus advogados e quando entrei com a ação o juiz do meu caso observou que tudo não passou realmente de uma tentativa arbitrária de tomar minha parte na empresa, então tive juridicamente um bom início de grandes vitórias com a minha defesa legítima para permanecer na sociedade, cheia de prova e de verdade”, afirmou.

Ivis também descreveu o seu relacionamento com Zé Vaqueiro antes da briga judicial. “Meu relacionamento com ele sempre foi muito bom, não consigo entender porque ele e os outros sócios tomaram essa atitude, desde o começo fiz tudo que pude… o trouxe para fortaleza-CE, acreditei no projeto e pus minha alma musical na carreira do Zé e na empresa que idealizei. Produzi tudo do zero, juntei todos sócios, levei artisticamente tudo nas costas para todo o sucesso nacional no que diz respeito a produções e composições, como comprovado juridicamente e também por meio de um documentário que está disponível no YouTube”, disse.

Por fim, Ivis falou para os seus fãs. “Que espero que tudo termine bem, nunca desejei ações judiciais, nem muito menos propagações em internet, mas a injustiça que tentaram fazer comigo foi tremenda, oro, torço e peço a Deus pela vida pessoal e profissional de todos os sócios, principalmente do artista que está passando por momentos difíceis na sua vida pessoal, espero que Deus opere milagres!”, afirmou.

Entenda o Caso

A briga judicial entre DJ Ivis e Zé Vaqueiro começou em janeiro de 2023, quando Ivis foi excluído da sociedade que gerencia a carreira do cantor. Ivis argumenta que a sua exclusão foi ilegal e que ele tem direito a uma parte dos lucros da empresa. Zé Vaqueiro, por sua vez, afirma que Ivis não tem direito a nada e que ele foi excluído da sociedade por justa causa.

A decisão confirmada pela Justiça é que DJ Ivis retorne à sociedade.

