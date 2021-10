DJ italiano publica vídeo com marcas de uma suposta agressão de Conor McGregor: ‘Violento e perigoso’ Francesco Facchinetti aparece no vídeo com a boca inchada e alega ter recebido soco do lutador do UFC sem motivo dentro de uma boate

Longe dos octógonos enquanto se recupera de uma fratura na perna, Conor McGregor é acusado de agredir o o DJ italiano Francesco Facchinetti dentro de uma boate na cidade de Roma. Em uma rede social, a personalidade da TV italiana publicou um vídeo alegando que a lenda do UFC o golpeou com um soco. Francesco conta que não houve motivo para a agressão, uma vez que, segundo ele, antes do entrevero o clima entre os dois era bom.

– Às 2h30 da manhã, fui atacado pelo Sr. McGregor. O famoso McGregor, que me deu um soco na boca, quebrou meu nariz na frente de 10 testemunhas, seus amigos e seus seguranças. Ele me atacou sem motivação, já que nós conversamos por mais de duas horas e nos divertimos juntos. Eu poderia me calar e não dizer nada a ninguém, mas já que estou aqui para dizer isto, eu devo dizer que esta pessoa é muito violenta e perigosa – disse o DJ Francesco Facchinetti.

– Eu tomei um soco por nada. Este soco poderia ter acertado qualquer um. Meus amigos, minha esposa, ou outros amigos. Por isso eu decidi processar Conor McGregor, porque ele é uma pessoa violenta e perigosa – completou.

A esposa do DJ, Wilma, também postou um relato do acontecido. Ela diz que o irlandês é ‘uma pessoa perigosa e instável’.

– Do nada, ele deu um soco na cara de Francesco. Ele estava nos convidando para outra festa. Francesco disse: “Ok, vamos lá”, e ele bateu nele. Por sorte, ele (Francesco) estava muito perto, então ele (McGregor) não conseguiu acertar com tanta força. Francesco voou para trás, caiu na mesa e depois no chão. A primeira coisa que me veio a mente foi: “É uma brincadeira? É um show?”. Então eu fiquei paralisada, olhei ao redor e vi os amigos dele segurando ele contra a parede porque ele queira continuar batendo em Francesco. Eles tiraram eles de lá. Eu acendi as luzes, e os seguranças expulsaram eles. Francesco estava sangrando. Eu queria ajudá-lo, e os seguranças nos expulsaram. Ele ficará na Itália até o dia 26 de outubro. Se você o ver, se afaste dele. Não chegue perto e peça autógrafos porque ele é uma pessoa perigosa e instável – concluiu.

Recentemente, McGregor se envolveu em outro caso de agressão contra um músico. O lutador do UFC e o cantor Machine Gun Kelly foram autores da principal confusão do MTV Video Music Awards 2021, que foi realizada em setembro, em Nova York. Os dois se estranharam no tapete vermelho do evento e tiveram que ser separados por uma multidão de seguranças e pessoas que passavam pelo local.

