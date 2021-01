DJ italiano está internado em estado grave após ser esfaqueado pelo pai

Joseph Capriati precisou ser internado após ser esfaqueado pelo próprio pai. O DJ e produtor italiano, de 33 anos, está em estado grave no hospital Sant’Anna e San Sebastiano em Caserta, no Sul da Itália, conforme divulgado pelo jornal La Repubblica.

Conhecido no cenário da música eletrônica europeia, o DJ teria brigado com o pai na última sexta-feira (8). Durante a discussão, o pai de Capriati, de 61 anos, esfaqueou o filho, de acordo com as primeiras investigações.

O incidente da cidade italiana de Caserta ocorreu na casa dos pais do produtor, onde ele estava morando por conta da pandemia. A notícia da internação de Capriati ganhou repercussão e alguns colegas de profissão mandaram mensagens para o DJ.

“Enviando amor e orando pela saúde do meu querido irmão”, disse o DJ galês Jamie Jones.

“Enviando nossas orações e pensamentos positivos a Joseph Capriati. Esperamos que você se recupere totalmente”, disse a dupla CamelPhat.

