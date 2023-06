DJ Gabriela Cavallin quer levar processo contra Antony para a Inglaterra: ‘Maior pesadelo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 10:18 Compartilhe

A DJ e influenciadora Gabriela Cavallin afirmou que pretende levar o processo que move contra Antony, por violência doméstica, ameaça física e lesão corporal, para a Inglaterra, onde atua o jogador. Em entrevista à Record divulgada neste domingo, ela relatou detalhes de como teriam sido as agressões cometidas pelo atacante do Manchester United e que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ao Estadão, a assessoria de Antony afirmou que o jogador não irá se manifestar sobre o caso.

“Eu vou fazer a denúncia lá na Inglaterra junto com o meu advogado, levar a medida protetiva e o anexo com todas as provas”, afirmou Gabriela ao Domingo Espetacular. A DJ ainda comentou que recebeu ameaças de morte do jogador, além de outras agressões físicas, como em uma ocasião em que teve uma taça de vinho quebrada em suas mãos pelo atleta.

“Jogou água em mim, começou a me chutar, me pegou pelo cabelo, deu uma cabeçada, cortou minha cabeça”, contou na entrevista. “Ele me segurou pelos dois braços, me jogou na cama e caiu em cima de mim. Nisso, minha prótese de silicone deslocou. Na hora me deu uma falta de ar que parecia que eu ia morrer.”

O Boletim de Ocorrências feito por Gabriela foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo. Segundo o documento obtido pelo Estadão, a denunciante pleiteia ainda medidas protetivas de urgência. Um exame de corpo de delito foi requisitado pela equipe chefiada pela delegada Jaqueline Rose Zajac.

“Ele foi meu maior sonho e depois virou meu maior pesadelo. Ele conseguiu ser os dois. Ele hoje é totalmente o oposto do que conheci. Sempre teve temperamento difícil, envolvido em brigas, dentro e fora de campo. Nesses picos de raiva e ciúmes, ele não media as palavras para me ofender. O que ele pudesse falar de mais baixo e sujo, ele falava, independentemente de ser verdade ou não”, afirmou Gabriela.

Antony despontou para o futebol em 2019, quando se destacou na conquista da Copinha pelo São Paulo. No ano seguinte, o tricolor paulista vendeu o atacante para o Ajax, da Holanda, por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões na cotação da época). O atacante rapidamente caiu nas graças da torcida e se tornou um dos destaques do Brasil na Europa.

Campeão com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e acumulando convocações para a seleção brasileira, Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United em agosto do ano passado por 100 milhões de euros (R$ 500 milhões), tornando-se a maior venda da história do futebol holandês. O atacante esteve no elenco da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Na última semana, foi desfalque do time inglês por causa de lesão na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias