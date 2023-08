DJ Diplo revela que perdeu mãe e irmã no intervalo de um mês

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 5:10 Compartilhe

Diplo usou o Instagram nesta quinta-feira, 24, para fazer um desabafo emocionante sobre a morte de sua mãe. No longo texto publicado na rede social, o DJ ainda revelou que também perdeu a irmã recentemente.

Segundo ele, sua mãe, Barbara Jean Cox, estava doente e respirava com a ajuda de uma máscara de oxigênio. No entanto, a causa da morte de ambas não foi revelada.

“Ela foi meu primeiro amor, primeira mulher na minha vida. Mesmo sendo um homem adulto, é um soco cósmico perder sua mãe. Quando você cresce e sai de casa, de certa forma, é triste pensar, mas você sabe que a mãe está sempre lá, mesmo como um homem”, começou, na legenda da publicação.

“Você nunca pediria coisas à sua mãe, mas você sabe em algum lugar lá no fundo que ela iria protegê-lo. Ela lhe daria sua primeira sensação de segurança, porque ela lhe deu uma vida. Ela te carregou e te protegeu e abriu mão de tanta coisa para você ser alguma coisa. É triste partir e encontrar o seu caminho, mas minha mãe realmente amava minha arte. Ela nem entendia tudo, mas amava tudo”, continuou o DJ de 44 anos.

“Ela me deu toda a confiança do mundo e me apoiou com toda a sua energia. mesmo quando eu fali e não tinha nada. Ela estava no meu MySpace me promovendo como ‘Djmom1’! Toda vez que eu chegava em casa, ela estava lá, com sua máscara de oxigênio e cadeira, usando meus produtos GGG. Às vezes era tão bobo, mas ela amava tudo em mim.”

“Ela me dizia o quão bonito eu era sempre que me via. Ela era minha número um em tudo e eu nunca poderia fazer nada de errado aos olhos dela. Eu realmente iluminei a vida dela. Ela também amava meus bebês e estava muito orgulhosa dos homenzinhos que eles estão se tornando”, comemorou. Diplo tem três filhos: Lockett (13) e Lazer (8), de seu casamento com a ex, Kathryn Lockhart, e Pace (3), com a modelo Jevon King.

“Ela passou um tempo com eles no mês passado comigo por causa de Amy. Estou tão feliz que isso aconteceu. Minha irmã morreu em julho e acho que ela uniu nossa família mais do que nunca. Minha mãe estava sofrendo muito em sua alma, mas também seu corpo estava travando uma luta que ela não iria vencer. Mamãe sabia que eu, meu pai e minha irmã Kelly estamos bem. Ela sabe que estamos bem, demos aquela paz à ela. Meu pai segurou a mão dela no último suspiro, eles são casados ​​desde o ensino médio. Estamos seguros, mas ela precisava estar com minha irmã Amy em algum lugar melhor. Estou com saudades de você, Barbara Jean, você foi a luz mais brilhante da minha vida. Acabei de chorar por dez minutos no banheiro do aeroporto CDG [Charles de Gaulle, em Paris, na França], desculpe ao zelador”, finalizou.

