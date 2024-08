DJ da cena Psy Trance estava em avião da Voepass que caiu em Vinhedo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2024 - 21:12 Para compartilhar:

O DJ Mauro Junior Zezkouski Sguarizi costumava compartilhar dicas de equipamentos musicais, paisagens e shows em suas redes sociais. Nos últimos dias, porém, as postagens foram substituídas por mensagens de amigos lamentando sua morte. Sguarizi estava no avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) e é uma das 62 vítimas do acidente.

“Vai com Deus, irmão. Vai deixar saudades com sua energia no mundo, seu som. Você estará eternizado em nossas mentes”, escreveu um amigo.

Sguarizi usava o nome artístico Psycho Alli3n e integrava a cena Trance, mais especificamente a Psy Trance, ou Trance Psicodélico, vertente da música eletrônica originada nos anos 1990 e caracterizada pelo ritmo rápido, linhas de baixo repetitivas e efeitos sonoros “psicodélicos”.

Queda do avião da Voepass

O voo fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 13h20 de sexta-feira, 9, e uma das principais hipóteses é que tenha ocorrido acúmulo de gelo nas asas, prejudicando a sustentação da aeronave. Clique aqui para saber o que se sabe e o que ainda falta saber sobre o acidente.