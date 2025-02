DJ Club festeja seus 25 anos com noites que prometem lotar suas duas pistas

Um dos clubes mais icônicos da noite paulistana, o DJ Club comemora 25 anos de trajetória e um ano em seu novo endereço, nos Campos Elíseos. Fundado no final do ano de 1999 por Gé Rodrigues e Igor Calmona, o espaço marcou gerações e continua contribuindo para a cena musical e cultural da cidade, mantendo a noite alternativa viva.

Desde março de 2024 ocupando um charmoso casarão no centro de São Paulo, consolida-se como o Complexo DJ Club, com suas três pistas de dança, hamburgueria, pizzaria, cineclube e, em breve, um estúdio de gravação de última geração, o espaço mantém a tradição de ser um ponto de encontro para amantes da música e da cultura underground.

A comemoração, antecipada por conta do Carnaval, começa na sexta-feira, 21 de fevereiro, na festa Hi-Fi, com os DJs Roberto Maia e Demoh dividindo as pick-ups com Gé na pista 1, enquanto os DJs Ale Garanci, Borro e Binho assumem a pista 2. A comemoração se repete no sábado, dia 22, com a festa Soundcom bombando nas três pistas: Os DJs Rafael Perrotta, Gé Rodrigues e Demoh, na psita 1; na 2, Marcio Vaez e Branco; e os DJS Jumba e Peppo.

Artistas e o público fiel que acompanha a evolução do projeto ao longo dos anos celebram esse marco, em duas noites que reforçam o compromisso do Complexo DJ Club em oferecer experiências autênticas e inovadoras. Mais do que uma casa noturna, o Complexo DJ Club reafirma sua posição como um polo cultural e artístico, mantendo viva a energia de um dos mais longevos clubes da cidade.

Gé Rodrigues, figura essencial na revitalização de ícones da noite paulistana, como o Madame Satã (reaberto por ele como Madame Club), e fundador da lendária Nostro Mundo, segue à frente da cena com seu parceiro Igor Calmona, preservando a essência do DJ Club enquanto aposta em novas propostas para o espaço.

Serviço:

Aniversário Complexo DJ Club

Al. Glete, 562 – Campos Elíseos

21/2, sexta-feira, e 22/2, sábado, a partir das 22h

Ingressos: R$ 40 (entrada) ou R$ 80 (consumação)

Lista de descontos: https://www.instagram.com/djclubbar/

Mulheres VIP e Double vodca (Smirnoff) até a meia-noite