DJ Clara Maya acusa filho de Djalminha de agressão e assédio durante festa Sobrinha de Wolf Maya revelou que filho chegou a entrar em combate até com o pai. No entanto, ela não recebeu contato da família após o ocorrido

A DJ Clara Maya, sobrinha do diretor Wolf Maya, fez um importante desabafo e acusou Djalma Júnior, filho do ex-jogador Djalminha, de cometer agressão física e assédio contra ela durante uma festa.

Em entrevista ao ‘O Dia’, Clara revelou que foi contratada para tocar em uma festa promovida por Djalminha em Guaratiba, em dezembro. Amiga da família desde a infância, a DJ afirmou que Djalma tentou lhe beijar durante toda a festa, mas ela não quis. Em certo momento, ele teria passado a mão em suas nádegas sem permissão.

– Nunca poderia imaginar que isso aconteceria. Conheço ele desde que somos crianças e ele sempre foi um menino tímido, mas querido. Quando ele me agrediu, eu fiquei tão em choque que não tive reação, não consegui me defender de tão assustada que fiquei. Depois fiquei sabendo que ele já tem um histórico de agressão à mulher, ou seja, eu realmente não sabia do perigo que eu estava correndo. Pois ele passou a noite toda me assediando, mas nunca achei que pudesse chegar onde chegou – revelou.

Alterado por consumo de álcool, Djalma pediu uma carona para deixar o local para a DJ, que aceitou, mas pediu que ele não fizesse isso novamente. Foi aí que Djalma jogou um copo de bebida em seu rosto. Irritada, Clara foi até o carro que chegou para lhe buscar, mas foi seguida por ele e começou a ser agredida. Ela pediu socorro para Djalminha, mas o filho chegou agredir até o próprio pai.

– No momento da briga, o pai dele tentou me ajudar depois de eu gritar por ajuda. Mas era final de festa, eles estavam todos alcoolizados. Ele (Djalma Junior) também agrediu o pai, que depois disso virou as costas para voltar pra festa e o Djalminha (Junior) veio atrás de mim novamente me agredir. Então novamente tive que gritar pro Djalma pai vir me ajudar porque o filho dele estava me espancando. Assim que eu terminei de tocar eu tinha pedido um Uber, que por ser em Guaratiba, demorou 18 minutos. Mas essa foi a minha sorte! Quantas mulheres não tinham um Uber pra fugir do seu agressor? – contou.

Com lesões no olho e com diversos problemas psicológicos após o caso, Clara revelou que não chegou a receber qualquer tipo de contato por parte de Djalminha, Djalma Júnior ou da irmã dele, que é sua amiga de infância.

– Estou com o olho lesionado e com a vista prejudicada. Toda vez que me olho no espelho me sinto humilhada e muito triste. Estou tendo crises de ansiedade e estou recebendo acompanhamento psiquiátrico por conta do trauma. Depois do episódio, apenas a mãe (do Djalma Junior) e a atual esposa do Djalma (pai) entraram em contato comigo, se solidarizando pelo ocorrido. O Djalma pai, os irmãos e o agressor não me procuraram. Inclusive, a irmã dele, que é a pessoa que é a minha amiga desde pequena até agora não me procurou para falar uma palavra de carinho. Isso está me ferindo muito – concluiu.

Através de sua conta no Instagram, Clara publicou algumas fotos e vídeos sobre o ocorrido e mostrou os ferimentos da agressão. Confira:

