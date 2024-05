DJ Carol Favaro abre a primeira temporada de casa de famosos na Flórida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 9:32 Para compartilhar:

A DJ Carol Favaro, que conquistou as pistas de Orlando com festas lotadas direcionadas ao público brasileiro e com atrações internacionais de peso, sai na frente mais um vez e se prepara para dar mais um grande passo em sua trajetória. Em um movimento pioneiro, a artista e influenciadora digital irá inaugurar a ‘Mansão da Carol‘, dando início a uma temporada inédita na Flórida.

Mais do que uma residência, a “Mansão da Carol” promete se transformar em um verdadeiro espaço de entretenimento, reunindo o melhor da música, da curtição e da vida social. A DJ, que se consolidou como uma das principais referências do funk brasileiro fora do país, pretende agitar a cena com festas badaladas, presença de Vip de celebridades e muita diversão.

Ansiosa com o novo projeto, Carol não esconde os detalhes e as expectativas. “Sempre fui inovadora, muito a frente do meu tempo e tenho certeza que a ‘Mansão da Carol’ será um sucesso. Estamos preparando tudo com muito carinho para receber famosos, influenciadores e artistas, que poderão aproveitar a estádia, além de muita festa boa e momentos inesquecíveis. Vamos agitar Orlando como nunca“, diz.

Prometendo compartilhar tudo nas redes sociais, a DJ revela que o formato se assemelhará a um reality show. “Quero que meus seguidores se sintam dentro da casa. Vou mostrar tudo o que está rolando, desde a preparação das festas até os momentos mais agitados. É como se eles estivessem lá comigo, curtindo tudo junto e ligadinhos em tudo que acontece”, afirma.

Para Carol, esse projeto representa mais uma grande realização. A DJ, que sempre foi apaixonada por música e por proporcionar momentos de alegria para as pessoas, agora terá a oportunidade de levar sua paixão para um novo nível. “Sempre quis ter um espaço onde pudesse reunir as pessoas para se divertirem e curtirem a vida. A ‘Mansão da Carol’ é a realização desse sonho. Estou muito grata por tudo que conquistei até hoje e mal posso esperar para compartilhar essa nova etapa com o público”, declara.