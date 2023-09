DJ Buarque relembra trajetória no Funk e fala sobre romance com Bia Miranda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 22:07 Compartilhe

O DJ Buarque é puro amor ao comentar o romance com a ex-A Fazenda (Record TV) Bia Miranda. Os dois estão juntos desde abril deste ano e, com menos de um mês de relacionamento, resolveram dividir o mesmo teto.

“A Bia é uma pessoa muito especial e, graças a Deus, está tudo dando certo”, derrete-se ele.

Sobre a carreira no Funk, o DJ lembra que a música nem sempre esteve presente nos seus sonhos. Buarque chegou a ser cotado como promessa de fenômeno ao fazer oito gols numa única partida.

“Comecei com 13 anos, jogando no Vasco. Passei também pelo Flamengo (meu time de coração), mas acabei voltando para o cruz-maltino.

Um acidente em campo mudou a trajetória do jovem, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e ficou seis meses parado em recuperação. A volta aos gramados foi frustrante e ele entendeu que aquele não era o seu futuro. Ele abandonou o esporte e, em 2012, passou a trabalhar com eventos.

A partir daí, foi um pulo para cair de amores pelo Funk. Ele chegou a se apresentar para astros do futebol, como Neymar e Vinicius Jr., mas lembra que o caminho foi difícil.

“Cresci admirando artistas como Claudinho e Buchecha e Mr. Catra. O funk deles desceu o asfalto e conquistou todo mundo. E aqui não existe disputa de espaço, estamos todos no mesmo objetivo, que é levar alegria e muita dança para o público”, pontuou.

E foi também através da música que Buarque conheceu outro grande amor: Bia Miranda, sua namorada.

“Nos apaixonamos muito e descobrimos que tínhamos os mesmos ideais, desejos de construir uma família, de ter um parceiro que colabore, apoie um ao outro. Nossa convivência, pode parecer loucura ou algo que as pessoas podem pensar que é mentira viver tudo como um conto de fadas, mas sim, está sendo um conto de fadas”, disse ele.

Talento por trás do hit ‘Aquecimento Senta Senta Suave’, o artista soma mais de meio milhão de seguidores no instagram, e quase 4,5 milhões de ouvintes mensais no spotify.

