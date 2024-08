DJ Buarque nega que Jenny tenha responsabilidade no fim do seu relacionamento com Bia Miranda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2024 - 9:55 Para compartilhar:

O DJ Buarque falou sobre o fim do seu relacionamento com Bia Miranda e negou que a mãe dela, a também ex-A Fazenda, Jenny Miranda tenha sido a responsável. Em entrevista ao “Link Podcast”, publicada na última sexta-feira, 23, ele revelou o principal motivo do término.

+Recém-separada, Bia Miranda revela que filho terá guarda compartilhada: ‘Entrou em acordo’

+Chamada de mentirosa por Bia Miranda, após tentar suicídio, Jenny manda recado para filha: ‘Me deixe em paz’

Ao apresentador Bruno Tálamo, o artista disse que vai continuar lutando para proporcionar estabilidade do filho que ele e Bia tiveram, Kaleb, que nasceu no início de junho.

“Não teve um ponto crucial para tipo assim: ‘Olha, não dá mais! Eu não quero mais, porque você fez isso ou aquilo’. Não teve! É um acúmulo de coisas do dia a dia, sabe? O que é natural de qualquer pessoa. Um relacionamento são duas cabeças pensando diferente, são duas ideias. Até que um casal acha um denominador comum e outros casais não vão achando”, disse Buarque.