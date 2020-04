DJ Bibi Perigosa, de 19 anos, morre em acidente de trânsito

Marina Centena, mais conhecida como DJ Bibi Perigosa, de 19 anos, morreu em acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (10), no centro de Sinop, em Mato Grosso. As informações foram divulgadas pelo UOL.

A DJ estava com outras seis pessoas no carro, uma caminhonete S-10, que bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado. Os policiais encontraram bebidas alcoólicas e maconha no veículo.

De acordo com a Polícia Civil, a colisão aconteceu por volta das 5h. Marina ficou presa nas ferragens da caminhonete e foi resgatada já sem vida pela equipe do Corpo de Bombeiros.

O UOL ainda informou que quem também estava no carro era Osmar Augusto Dallastra Martinelli, de 18 anos, filho da prefeita do município, Rosana Martinelli. O garoto recebeu os primeiros socorros e está internado em uma unidade de saúde local.

Em nota, a assessoria de Rosana Martinelli informou que apesar da caminhonete ser da família, o filho dela não era o motorista no momento do acidente. A Polícia Civil do município, porém, ainda investigará a ocorrência.