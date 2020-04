Divulgador científico

O entrevistado do Roda Viva de segunda-feira, 30, fez com que o programa batesse recorde de audiência. No centro do palco, Atila Iamarino prendeu a atenção do público ao falar sobre a pandemia de coronavírus. Doutor em microbiolofia, o pesquisador é responsável por inúmeros estudos sobre vírus, como o ebola, o Zica e o coronavírus.

Iamarino tornou-se popular nas redes sociais por explicar temas complexos de forma didática. Tanto é verdade que, em sua conta no YouTube, ganhou 600 mil novos seguidores, no Twitter foram 256 mil e, no Instagram, 350 mil. No ranking de audiência das TVs abertas, a TV Cultura manteve a quarta colocação, no Twitter ficou em primeiro nos trending topics mundial e no Brasil.

No YouTube, entrevista passou de 2 milhões de visualizações. Atração é apresentada por Vera Magalhães e será reexibida no domingo, às 20h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.