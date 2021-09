Divulgada lista com as 50 melhores pizzarias da Itália

ROMA, 25 SET (ANSA) – A pizzaria I Masanielli, de Francesco Martucci, foi escolhida como a melhor da Itália pelo ranking “50 Top Pizza 2021”, a quinta edição do maior prêmio on-line do país europeu. O restaurante está localizado na cidade de Caserta, na região da Campânia, ao sul do território.

Segundo o guia, a I Masanielli é um “templo da pesquisa e da evolução do sabor da pizza tradicional e contemporânea” e Martucci “usou a pausa forçada da pandemia [de Covid-19] para estudar e fazer experimentos”.

“Ingredientes de excelência, combinações de farinhas, mistura de consistências, mudanças de cozimentos diferentes fizeram com que suas pizzas sejam experiências únicas”, destaca ainda o guia.

A segunda posição ficou com a pizzaria 10 Diego Vitagliano Pizzeria, localizada em Nápoles, também na Campânia. O pizzaiolo Diego Vitagliano ainda recebeu o prêmio de melhor do país no ano. A terceira colocada foi a Seu Pizza Illuminati, de Pier Daniele Seu, localizada em Roma, na região de Lazio.

“É bonito ver como as nossas indicações se tornaram pontos de referência importantes para toda a comunidade mundial da pizza.

O fato que a nossa classificação representa uma espécie de endosso e que são esperadas e seguidas por um público cada vez maior nos dá muito orgulho”, disseram os três responsáveis pela curadoria do ranking, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Além dos estabelecimentos, foram anunciadas outras premiações.

O reconhecimento de melhor pizzaiolo jovem foi para Luca Mastracci, da Pupillo Pura Pizza, de Frosinone. A melhor novidade entre as pizzarias foi par Antica Friggitoria Masardona, de Roma.

Já a pizza do ano foi para a La Capricciosa, da Qvinto, de Roma, e o reconhecimento de Inovação e Sustentabilidade Ambiental foi para Crosta, que fica em Milão.

Veja a lista das 50 melhores: 1. I Masanielli – Francesco Martucci, de Caserta; 2. 10 Diego Vitagliano Pizzeria, de Nápoles; 3. Seu Pizza Illuminati, de Roma; 4. I Tigli, de San Bonifacio; 5. Pepe in Grani, de Caiazzo; 6. 50 Kalò, de Nápoles; 7. Francesco & Salvatore Salvo, de Nápoles; 8. Dry Milano, de Milão; 9. La Notizia 94, de Nápoles; 10. La Grotticelle, de Caggiano; 11. I Masanielli – Sasà Martucci, de Caserta; 12. 180g Pizzeria Romana, de Roma.

13. Crosta, de Milão; 14. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0, de Frattamaggiore; 15. Pupillo Pura Pizza, de Frosinone; 15.

Qvinto, de Roma; 17. La Cascina Dei Sapori, de Rezzato; 18. ‘O Scugnizzo, de Arezzo; 19. IQuintilli, de Roma; 20. Apogeo, de Pietrasanta; 21. 400 Gradi, de Lecce; 22. Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni, de San Mauro Torinese; 23. Pizzeria Da Ezio, de Alano di Piave; 24. Pizzeria Panetteria Bosco, de Tempio Pausania; 25. Le Follie Di Romualdo, de Florença; 26.

Fandango, de Potenza; 27. Grigoris, de Mestre; 28. Giangi Pizza E Ricerca, de Arielli; 29. Pizzeria Da Lioniello, de Succivo; 30. Enosteria Lipen, de Triuggio; 31. Officine Del Cibo, de Sarzana; 32. Antica Figgitoria Masardona, de Roma; 33. Sirani, de Bagnollo Mella; 34. L’Orso, de Messina; 35. Sbanco, de Roma; 36. Frumento, de Acireale; 37. Framento, de Cagliari; 38. Gusto Divino, de Saluzzo; 39. Giotto Pizzeria-Bistrot, de Florença; 40. Giovvani Santarpia, de Florença; 41. Impastatori Pompetti, de Roseto degli Abruzzi; 42. Pizzeria Mamma Rosa, de Ortezzano; 43. I Fontana, de Somma Vesuviana; 44. BOB Alchimia a Spicchi, de Montepaone Lido; 45. Pizzeria Gigi Pipa, de Este; 46. I Borboni Pizzeria, de Pontecagnano Faiano; 47. Sant’Isidro – Pizza & Bolle, de Roma; 48. La Contrada, de Aversa; 49. La Braciera, de Palermo; 50. Piccola Piedigrotta, de Reggio Emilia.







(ANSA).

