Divisor de águas: Dorival reencontra Ceará em grande momento pelo Flamengo

Quase três meses depois de deixar o Ceará e assinar com o Flamengo, Dorival Júnior reencontra o Vozão em momento excepcional no Rio de Janeiro. O duelo frente a frente entre treinador e equipe é apenas mais uma nuance de um jogo que reserva fortes emoções para dois times em fases distintas na temporada.

Desde que chegou ao Flamengo, Dorival resgatou a alegria do torcedor e, especialmente, do elenco. O Rubro-Negro voltou a jogar bem, encantar e ainda está na disputa de todas as competições. Em compensação, após a saída do treinador, o Ceará perdeu o nível e, agora, luta contra o rebaixamento.

Além de ter sido eliminado da Copa Sul-Americana e perdido o clássico na Copa do Brasil, fatores que culminaram na demissão do substituto de Dorival, Marquinhos Santos, o Ceará não conseguiu emplacar no Brasileirão. No momento, ele está na 15ª posição, com 27 pontos, dois a menos que o primeiro na zona de rebaixamento.

E é justamente por isso que, no Ceará, o jogo é visto como uma grande decisão. Além de desbancar Dorival, que deixou o Vozão com as “mãos abanando”, uma vitória deixa a equipe nordestina um pouco mais longe do Z-4.

Em compensação, como mencionado, o Flamengo deslanchou. O início com três derrotas em quatro jogos não animou, mas, aos poucos, a equipe encaixou. Alguns reforços também ajudaram, como as chegadas de Arturo Vidal e Everton Cebolinha, com intuito de formar os dois times já conhecidos pela torcida.

Atualmente, não há dúvida de que o Flamengo, de Dorival Júnior, é um dos melhores times do continente. A goleada sobre o Vélez, na quarta-feira, fala por si só. O que impressiona é o quanto uma mudança no quadro técnico pode fazer a diferença na temporada.

VEJA O APROVEITAMENTO DAS EQUIPES NO PERÍODO

Flamengo sem Dorival x Flamengo com Dorival:

​33 jogos x 24 jogos

​20 vitórias x 18 vitórias

8 empates x 2 empates

5 derrotas x 4 derrotas

63 gols marcados x 51 gols marcados

30 gols sofridos x 14 gols sofridos

68% de aproveitamento x 77% de aproveitamento

Ceará com Dorival x Ceará sem Dorival

​18 jogos x 33 jogos

​11 vitórias x 14 vitórias

4 empates x 12 empates

3 derrotas x 13 derrotas

33 gols marcados x 19 gols marcados

13 gols sofridos x 17 gols sofridos

68% de aproveitamento x 54% de aproveitamento

Os números ditam o ritmo do jogo, que é decisivo para ambas as equipes. O Flamengo, de Dorival, pode encurtar a vantagem para o líder Palmeiras, que é de sete pontos no momento (50 a 43). Enquanto isso, o Ceará chega ao Maracanã com possibilidade de integrar a zona de rebaixamento em caso de derrota.

Flamengo e Ceará se enfrentam às 11h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a segunda posição e já conhece os resultados de Palmeiras (líder) e Fluminense (terceiro colocado), que jogaram no sábado.

